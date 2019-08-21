美股中斷連三漲！道瓊跌173.35點 投資人觀望貿易和Fed

2019-08-21 07:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周二下跌，結束三日漲勢，美債上漲，投資人評估有關美中貿易談判的最新進展，並觀望貨幣政策進一步的線索。

美國國務卿龐培歐對CNBC表示，華為不是唯一一家構成風險的中國公司。他預料美國和中國將在接下來一周或十天內會繼續談判，至少是以電話形式。

美國總統川普周二表示還沒準備好與中國達成協議，並提到需要聯準會（Fed）「大幅」降息。

投資人前一天還在歡呼貿易談判取得進展，現在又變得更為謹慎。金融時報報導，品浩（Pimco）投資總監 Dan Ivascyn表示公司已經削減國債倉位，認為美中貿易談判如果取得突破可能引發公債大跌。

市場也正觀望Fed主席鮑爾周五在傑克森洞央行年會上的演講。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.8%至2,900.51點。道瓊工業平均指數收跌173.35點，跌幅0.7%，報25962.44點。那斯達克綜合指數下跌0.7%，報7948.561點。

摩根士丹利財富管理股票投資組合模型主管Dan Skelly告訴彭博，「8月的流動性會非常糟，我認為肯定會限制潛在的上漲空間，但確實也會加大出現更顯著拋售的風險。」

Clearstead Advisors高級董事總經理 Jim Awad表示，「每個人都在等待在傑克森洞的講話，周五前市場呈現觀望態度。」

儘管華爾街監管機構發布期待已久的沃爾克規則改革，放鬆其備受爭議的對銀行投機性投資的限制，但銀行股還是隨大盤走低。標普500金融股指數大跌1.4%，對標普500指數的拖累最大。

有些投資人表示，這些措施以及川普頻頻要求Fed降息，可能表明對美國經濟信心開始動搖。

保德信金融首席市場策略師Quincy Krosby表示，「這加重了市場的疑慮」。

個股方面，家得寶（Home Depot）飆升9%，創今年內最大漲幅，因業績大致符合投資人預期，或至少沒有比華爾街預期更差。

Beyond Meat一度上漲9%，摩根大通將其評級從中性上調至增持；百度一度漲9%，後以4%漲幅作收，因意外出現營收成長。

Netflix下跌3.4%，此前迪士尼宣布旗下串流媒體服務將於11月在加拿大和荷蘭推出。

臉書（Facebook）跌1.3%，該公司表示正在調整政策，允許用戶查看和控制其他網站和應用程式與該社交網絡共享的數據，以提高廣告針對性。彭博的一篇報導稱，臉書的Libra數位貨幣面臨歐盟的反壟斷調查，也打壓臉書股價。

美敦力(Medtronic)漲2.6%，也是標普500指數漲幅居前的個股之一， 該公司上調調整後的全年獲利預期。