台股ADR漲跌互現 台積電續漲0.4%
台股ADR周二漲跌互現，台積電漲0.4%，跟進台股個股漲跌。
台積電ADR高出台北股價的溢價為3.3%。美國股市周二下跌，美債上漲，投資人評估有關美中貿易談判的最新消息，也貨幣政策更進一步的線索。標普500指數下跌0.8%至2,900.51點。道瓊工業平均指數下跌0.7%，報25962.44點。那斯達克綜合指數下跌0.7%，報7,948.561點。那斯達克100指數下跌0.7%，報7,664.471點。
台灣加權股價指數昨天漲33.75點，收10,522.50點。台積電漲1%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 68.92 +0.92 69.30 -0.55
友達 AUO 7.64 -1.61 7.71 -0.86
中華電 CHT 106.32 -0.41 107.00 -0.64
台積電 TSM 262.76 +0.38 254.50 3.25
聯電 UMC 13.22 +0.96 13.50 -2.08
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
資料來源：彭博
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