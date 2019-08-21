川普政府正式通知國會將出售台灣66架F-16戰鬥機

2019-08-21 06:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國國防安全合作局發布聲明說，川普政府正式告知國會，建議向台灣出售價值80億美元的66架F-16戰鬥機及相關設備。

聲明說：「這筆擬議的出售將有助於提高接受者的安全，並有助於維持該地區的政治穩定，軍事平衡和經濟發展。」