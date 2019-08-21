伊爾艾朗：深陷內憂困擾 歐洲經濟衰退機率達70%

2019-08-21 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）受訪時表示，受各自國內紛擾纏身，英國、義大利及德國的經濟「癱瘓」，歐洲經濟正「快速喪失動能」，且「瀕臨衰退的邊緣」。

伊爾艾朗告訴英國財經媒體Financial News，歐洲陷入衰退的機率躍增至70%，主因是脫歐議題持續拖累英國政局、德國上季國內生產毛額（GDP）萎縮0.1%，而義大利上季GDP停滯、政局動盪且可能面臨提前大選，「歐洲五個主要經濟體深受內憂困擾」，他也指出法國及西班牙同樣各有問題，「實際上什麼事也沒完成，這些國家完全全沒有提出任何促進成長的政策」。

上周美國及英國10年期和2年期公債殖利率皆出現倒掛，令全球經濟前景蒙塵，因為殖利率倒掛向來被視為經濟衰退的凶兆。此外，美國30年期公債殖利率十年來首度摜破2％大關。盛寶銀行（Saxo Bank）首席經濟學家考伯森（Steen Jakobsen）說：「照此來看，美國經濟陷入衰退的機率逾50%，歐洲則超過80%。」

Stenn Group總裁Kerstin Braun說：「英國、義大利及德國等歐盟經濟引擎的GDP萎靡。接連不斷的負面消息衝擊全球信心，難以扭轉。這個現象反映在公債殖利率倒掛，市場通常視之為危機爆發前的警訊。」