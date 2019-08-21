拜耳掰了動物保健部門 以76億美元賣給美國同業

2019-08-21 00:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



面對旗下年年春除草劑（Roundup）的巨額判賠金額，德國製藥及化工大廠拜耳集團（Bayer）決定將旗下動物保健部門，以76億美元脫售給美國勁敵Elanco Animal Health。

Elanco收購拜耳的動物保健部門後，將成為寵物及家畜疾病防治及治療產業新要角。根據德國投資銀行Baader，合併後的新公司大約占全球動物保健市場的13%，營收規模僅次於美國動物藥品龍頭Zoetis，並超越德國藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）。

Elanco原本為美國大藥廠禮來（Eli Lilly）旗下部門，但禮來去年決定分拆Elanco，並在9月首次公開發行股票（IPO）出售少量持股。收購拜耳的動物保健部門後，Elanco的寵物業務將翻倍成長，同時拓展新興市場及家畜畜牧市場。這也是Elanco上市以來最大一樁併購案。