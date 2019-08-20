德國將首度發行30年期、零利率公債

2019-08-20 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



德國政府對投資人的風險胃納提出新考驗，準備在21日首度標售30年期、票面利率為零的公債，這次發行債券的規模為20億歐元。

投資人在最近幾周大舉湧向歐元區指標性安全資產德國公債，原因是擔憂全球經濟成長趨緩，並預期歐洲央行（ECB）準備祭出新一輪寬鬆貨幣措施。德國央行19日示警，在全球貿易情勢緊張衝擊國內出口的情況下，德國經濟可能在第3季陷入衰退。