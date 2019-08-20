克魯曼：德國「自虐」 經濟羸弱病禍延全球

2019-08-20 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普最近揚言準備開啟新的貿易戰線，矛頭將對準歐盟，以懲罰歐盟「對我國極糟：貿易障礙、關稅、重稅」。知名經濟學家克魯曼（Paul Krugman）批評，這顯示歷經市場動盪、成長減弱和製造業生產滑落等教訓，川普還是沒學乖，仍不改「貿易戰很好，容易打贏」的謬誤觀點。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報20日刊出的專欄文章表示， 歐洲政策有些方面偏差，特別是德國的經濟政策，確已傷害世界經濟，值得譴責，但川普可別弄錯討伐的目標。事實上，歐洲對待美國不差，歐洲市場對美國開放程度約與美國對歐開放度相當，而美國對歐盟出口額約是美國對中國大陸出口的三倍。

但克魯曼指出，問題出在歐洲人（特別是德國人）「自我虐待」，總是對公共債務有「毀滅性的執念」，而這執念已付出代價，並且把整個世界經濟都拖下水。

約莫在2010年，大西洋兩岸政治人物和專家學者同時染上「撙節熱」，不知怎地對抵抗當時仍非常高的失業率失去興趣，反而大聲疾呼要求削減支出。克魯曼指出，正是這些削減支出的行動—在經濟疲弱時大力推行堪稱史無前例—拖慢了經濟復甦，並且延遲了重返充分就業的時程。

歐、美都對債務示警，但動機有別。克魯曼形容美國赤字鷹派是「偽君子 」，一旦共和黨籍總統入主白宮，對舉債的抗議聲隨之消音。德國人則是認真的。

德國人既嚴以待人，也嚴以律已。一方面強迫負債累累的南歐國家大砍支出，造成這些國家經濟遭鞭笞、社會被蹂躪；另一方面，他們自己也奉行撙節。經濟學教科書說，政府應在失業率高的時候舉債推行擴張性財政政策，德國卻在2012年歐元區失業率升到超過11%時消弭赤字，之後預算盈餘開始逐年遞增。

這為什麼是個問題？克魯曼指出，這是因為歐洲罹患一種經濟慢性病：民間需求不足。消費者和企業似乎都不願花足夠的錢，以維繫充分就業。原因眾說紛紜，克魯曼認為最大元凶可能是人口結構問題，即低生育率造成工作年齡成年人口萎縮，導致對新住宅、辦公大樓等需求下滑。

歐洲央行（ECB）一直試圖藉超低的利率，力抗經濟長期疲軟，事實上如今歐元區利率已降到0%以下。在德國，如今長期公債殖利率也變成負的，就連30年期公債也不例外！

既然利率幾乎已降無可降，倘若經濟出差錯，歐洲恐將束手無策。事實上，克魯曼認為，歐洲許多地區現在很可能都已陷入衰退，而ECB能做的有限。

但歐洲經濟要振衰起敝，仍有一條明確的出路：歐洲政府（尤其是德國）應舉債擴大支出，以刺激經濟。債市顯然正央求他們這麼做，甚至透過大買負利率債券，表明願意付錢請德國舉債籌資。況且，他們不乏花錢的理由，例如德國的基礎建設跟美國的一樣老舊不堪，亟需翻修。

德國在財政上固執不知變通，種出的惡果大致由德國及其鄰國吞下，但溢出效應也殃及世界其他地區。歐洲經濟疲弱不振已造成歐元疲軟，使美國產品變得較無競爭力，也是美國製造業走下坡原因之一。但若把這情況解讀作歐洲「占美國便宜」，就是完全搞錯情況，也對改善現況無濟於事。