Uniqlo母公司2020年推出環保丹寧褲 節省99%用水

2019-08-20 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷將從2020年開始採用節水技術，讓成衣代工廠製作牛仔褲時可省下90%至99％用水。

日經新聞報導，迅銷將結合省水技術、水資源再利用及雷射雕刻工法，製作出復古褪色感，捨棄過去仰賴龐大人力及大量水洗的製程。所有的環保牛仔褲都會在洛杉磯的牛仔褲創新中心（JIC）製作。

JIC的設計師會在電腦設計復古刷破的圖樣，再透過雷射雕刻機製作出受顧客喜愛的風格，每小時能完成60件牛仔褲，遠超過人工所需的十小時，能省去往年透過人工手刷的體力活。

之前採用傳統水洗機及浮石達到洗舊效果的製程也將成為過去式，迅銷將採用「奈米泡沫」技術，加上可以重複使用且不會碎裂的「生態石」，每次能節省大量用水。迅銷還使用超省水的臭氧水洗技術達到軟化及褪色效果，所有用水皆會透過機器回收再利用。迅銷計劃與機器製造商展開更多測試及討論，盼能省下近99%用水。JIC營運長松原正明表示，新的水洗工藝不會拉高售價，他並希望最終能幫消費者拉低價格。

時尚業為全球污染嚴重的產業之一，面對千禧世代及Z世代環保意識逐漸抬頭，部分零售業者更加重視環保層面。例如，Nike、H&M及Stella McCartney，以及Everlane、Rothys和Allbirds等直接服務消費者（DTC）品牌，皆主打對環境友善。