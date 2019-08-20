多國央行祭寬鬆 墨比爾斯：無論金價多少，買就對了

2019-08-20 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



「新興市場教父」墨比爾斯看好黃金前景，還表示「無論黃金處於什麼水準，都應該買進」，原因是在各國央行紛紛放寬貨幣政策下，累積黃金部位長期下來會獲得回報，而且加密貨幣崛起將使投資人對實體資產的需求只增不減。

墨比爾斯接受彭博電視訪問時說：「黃金的長期前景是向上、向上再向上，我之所以這麼說是因為貨幣供給增加、增加再增加。說白一點，無論黃金處於什麼水準，都應該買進。」這位曾在富蘭克林坦伯頓投資公司效力30年的投資老將，去年創立了Mobius Capital Partners。

市場預料美國聯準會（Fed）和其他國家的央行將進一步放寬貨幣政策以支撐經濟，帶動金價在本月漲抵六年新高，而在美國公債殖利率曲線出現「倒掛」、發出經濟衰退即將到來的訊號之後，投資人也湧入黃金指數股票型基金（ETF）。

現貨黃金價格曾在本月13日漲抵每英兩1,535.11美元，創六年新高，印證了墨比爾斯在7月初預測金價會突破1,500美元的看法。金價今年來約漲17%，20日盤中報1,503.46美元。

墨比爾斯建議，投資組合約10%配置在實體黃金上。他並未透露對黃金的目標價格。