美國消費者扛起全球經濟 能撐多久？

2019-08-20 14:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合19日電



美國消費者支持全球經濟，但能撐多久？ 法新社 分享 facebook

美國消費者逐漸支持全球經濟，避免美國落入衰退，也與世界各國形成強烈對比；但種種跡象顯示，美國經濟可能開始衰退；經濟學者懷疑，消費者還能恣意消費多久；若消費者看緊荷包，將讓美國更快步入衰退。

華盛頓郵報報導，低失業率、工資上漲和擴大信貸讓近幾個月的消費者信心大增，這隨著美國企業開支減少，美國製造業感到恐懼，德國等大國的經濟也開始萎縮。

消費者力道已說服許多企業領袖，美國經濟不會太快進入衰退，這是白宮的樂觀基礎，且有利明年總統大選。

受美中貿易戰情勢升高影響，美股14日出現今年來最大單日跌幅；債券市場一直以來是強力的衰退指標，也閃現警告跡象；貿易戰大多未直接衝擊消費者，但關稅漲幅將影響部分食物和服飾產品。

正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)說：「消費者表現很好，扛起經濟，但有些脆弱的潛在因素，企業已經害怕縮手，而今消費者也小心行事。」

沒有一則負面新聞可能大幅影響消費前景，但若結合其他金融焦慮來看，可能促成讓消費者縮手的恐懼；曾經歷2007-09年「經濟大衰退」的數以千萬計美國人來說，更是如此。

其中一個最可靠的警告指標16日出現，密西根大學消費者信心指數跌至7月新低；該指數估計，美國前景可能更慘。

凱投宏觀公司(Capital Economics)首席經濟學者艾許沃什(Richard Ashworth)給客戶的備忘錄寫道，「這是美國消費者終究可能無法拯救世界經濟的第一個指標。」

川普總統上周延後原定9月實施、針對3000億元中國輸美商品課徵的10%關稅，稱他不想影響節日購物季，訂12月中實施。

經濟學家警告，過去的關稅調整主要影響工業產品和鋼材等原料；史旺克說：「原定下月實施的關稅影響會很大，我們談的是人們去雜貨店採買的日用品，如大蒜、松子、肉和乳製品等，這些全都從中國進口。」

其他挑戰包括股市下跌、招聘率減少，薪資成長緩和；川普的稅改刺激效果也逐漸消逝，美國人將重新適應。

德銀證券公司(Deutsche Bank Security)首席經濟學者史洛克(Torsten Slok)說：「底線是稅改影響消失，我們逐漸憂慮美國前景。」