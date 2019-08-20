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美國經濟現警訊 川普：一切都是阻止我連任的陰謀

2019-08-20 14:47世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普總統上台以來，經濟表現最差的黑暗期可能出現，近來他的各種反應讓外界感到似曾相識，那就是以陰謀論解釋一切問題。

對於自己欽點的美國聯邦準備理事會主席鮑爾(Jerome H. Powell)，川普現在則說，鮑爾故意與他作對；川普也說，包括美國盟友在內的其他國家，如今都在聯手破壞美國經濟利益；川普還指控新聞媒體刻意製造經濟衰退。

川普上周在推特發文寫道：「假新聞媒體盡一切所能要摧毀經濟，因為他們覺得這麼做會讓我很難看，不利我的連任。」

他還寫道：「這些媒體的問題在於，經濟其實非常強勁，我們很快也會在貿易方面取得勝利，大家都很清楚這一點，包括中國在內！」

根據媒體報導，川普與助理及友人的私下交談裡，多次重覆陰謀論主張，堅稱反對派人士正設法破壞最他連任選舉最有力的王牌。

消息人士透露，過去這段期間以來，每當川普面臨經濟問題的討論時，或者關於媒體報導警告經濟衰退恐將出現時，就顯得頗不耐煩。川普曾表示，不願意看到他成功的反對勢力，對於貿易戰爭對美國的傷害過度誇大；某些助理則同意川普的看法，認為媒體過度操作民眾對於經濟不佳的恐懼，幕僚的附和讓川普更覺得自己的論述無誤。

如果美國經濟果真陷入衰退，川普的陰謀論將為他提供用來轉移焦點的譴責目標；過去兩年來，川普一直沉浸於經濟蓬勃發展的好消息當中，眼看著經濟問題將成為2020年大選重要議題，如今幕僚群能否讓川普持續處於「報喜不報憂」的狀態，仍有待觀察；對於美國經濟可能開始走下坡的關切，川普與幕僚群一直淡化處理。

川普18日在推特發文寫道：「到目前為止，我們的經濟是全世界最棒的。」他接著寫道：「幾乎在所有項目裡，失業率都是史上最低。一旦貿易協定完成之後，即將到來的將是巨幅成長。」

18日稍後，川普在離開新澤西州貝明斯特鎮(Bedminster)私人高爾夫球度假村，準備返回華府時對媒體記者說：「我沒看到經濟衰退。」但他也說，如果經濟真的趨於緩慢的話，「那是因為我必須對付中國與其他國家的關係。」

川普鮑爾

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