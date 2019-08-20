薪資差距太離譜 40年間CEO薪資漲940% 勞工僅升12%

2019-08-20 15:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合19日電



華府智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)研究指出，1978年至2018年，企業執行長的薪水飛漲940%，而一般勞工在同期間內的薪資調幅僅12%。

EPI經濟學者米歇爾(Lawrence Mishel)與研究助理朱莉婭．沃爾夫(Julia Wolfe)說：「執行長薪資高，是因為他們的職權設定，而非源於生產力增加或擁有特定的高需求技能。」

米歇爾和沃爾夫說，典型勞工去年賺進1元，執行長即有278元入袋；1965年時，執行長與勞工的薪資差距僅20對1元，時至1989年擴大至58對1元。

EPI研究發現，去年前350大美國企業的執行長平均薪資為1720萬元；不過，大部分執行長選擇以股票代替現金領取收入。

過去20年來，此差距大幅擴大，多歸因於1990年代到2000年間，大多數執行長選擇領股票或限制性股票，讓他們的收入大增。

其他促成近年薪資不均的要素包括，聯邦未能調升最低工資，侵害工會會員制度和全球化；米歇爾說，這些全都反映了經濟政策的轉變，有利大企業和富人。

EPI的研究結果與美聯社(AP)委託數據統計機構Equilar進行的調查相似，後者研究發現，史坦普500指數(S&P 500)登錄企業的執行長去年薪資中位數為1200萬元，包括薪水、股票和獎勵。

米歇爾說，許多執行長賺進大筆股息，薪資數據未能反應他們的身家，「當產業的股價上漲，企業股票也跟著漲，執行長的獎勵可能達三倍，這和他們的表現無關。」

克里佛德(Steven Cliffords)曾任媒體公司國王廣播(King Broadcasting)執行長五年、國家行動電視台(National Mobile Television)執行長九年。

他說：「人們常會來告訴我，看看那些棒球明星和他們的收入，但這有個關鍵差異，棒球明星透過交易市場賺錢，球隊就他們的服務喊價，這與電影明星一樣；你知道天使看板球星楚奧特(Mike Trout)將改善他所屬球隊，而梅莉史翠普(Meryl Streep)則將改進她演出的電影。」 1978-2018 CEO薪水漲940% 一般勞工只漲12% 美聯社 分享 facebook