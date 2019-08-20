EEOC要求薪酬平等 限期促企業申報員工收入

2019-08-20 15:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合19日電



聯邦平等就業機會委員會(EEOC)規定，凡是員工超過百人的公司都要在9月30日前，報告所有員工的薪酬水平，包括女性和少數族裔員工在內；EEOC官員表示，這項政策是為了縮小企業內長期存在的性別和族裔間的收入差距。

EEOC表示，儘管員工的收入平等過去50年已取得巨大進步，但薪酬差距仍是職場持續存在的問題，而各行業和各地區提出的收入報告，將有助於EEOC確定哪些問題是重點調查的對象；EEOC每年都接到數以千計的收入不平等投訴案。

EEOC的要求是對已面臨國會、工人和投資人壓力的美國企業進一步施壓，以督促解決女性和少數族裔員工的收入不平等問題；不過，新澤西和伊利諾州今年夏天與數十個州和城市一起提控，要求禁止詢問求職者的薪資水平，支持者表示，這一舉措有助於縮小性別和種族間薪資的差異。

批評者認為，EEOC的要求沒有考慮到員工之間的差異，員工的技能和職業目標可能不同，而企業對員工的嘉獎可能是採用不同的獎勵與福利機制，包括股票與獎金。

按照EEOC的規定，企業須報告工人的薪資與工作時間，包括各工種的員工，如銷售員、中層經理和企業高管；也需列明全職工與半職工、不同性別和不同種族工人的收入。

美國約7萬家私營企業需提交報告，將詳細列明5400多萬個工人的收入。

EEOC的這項規定是歐巴馬政府時期頒布的，並確定了實施日期，但2017年被川普政府叫停執行，認為報告收入明細表是增加企業的負擔。

在許多維權組織提控後，聯邦地區法院今年4月裁決，要求EEOC重新執行報告收入的規定。