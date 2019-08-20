大企業宣言 凸顯社媒促成改變 重回美資本主義良善面

2019-08-20 15:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合19日電



現任喬治梅森大學國際事務教授的「華盛頓郵報」專欄作家皮爾斯坦(Steven Pearlstein)撰文指出，企業圓桌會議19日發表的公開宣言顯示，美國上市企業界終於回到美國資本主義良善的那一面，也就是在追求長期股東價值最大化時，不偏廢顧客、員工及社會需求。

皮爾斯坦也認為，這等於美國大企業逐漸認同股神巴菲特(Warren Buffett)及已故蘋果執行長喬布斯(Steve Jobs)的長期信念，亦即不向華爾街單純利潤導向的要求低頭，反而能吸引規模更大、素質更好的投資人。

皮爾斯坦表示，美國資本主義的最大特點，就是大家都相信企業頭號要務就是將股東價值最大化，但過去40多年來，在大學商學院、企業律師、行動派投資人及華爾街分析師的推波助瀾下，美國資本主義的精神逐漸變質。

為了逐季推高公司股價及獲利，主流思想容許經營者欺騙消費者、壓榨員工及供應商、逃稅，並且大方給予公司管理層股票選擇權。

在此同時，美國資本主義變得更貪婪、貧富不均而冷血無情，令人愈來愈反感。

就因為如此，企業圓桌會議公開宣言的意義才會這麼大，如此受到外界歡迎，因為它排斥了獨尊股東價值、放棄所有其他原則的想法，並承認需要平衡對待一家企業的所有利益相關者。

皮爾斯坦認為，企業圓桌會議的組成企業之所以改變對擴大股東價值的固有想法，是體認到如今有新一代的員工及消費者，他們不想在沒有盡到社會責任的公司上班，也不想跟這類企業做生意。

他也寫道：「這似乎是社群媒體改變行為模式的又一案例，即使是對臉書、迪士尼、優步(Uber)、沃爾瑪、亞馬遜等有強大力量的企業。」