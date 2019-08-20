親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大企業宣言 凸顯社媒促成改變 重回美資本主義良善面

2019-08-20 15:02世界日報 編譯劉煥彥╱綜合19日電

現任喬治梅森大學國際事務教授的「華盛頓郵報」專欄作家皮爾斯坦(Steven Pearlstein)撰文指出，企業圓桌會議19日發表的公開宣言顯示，美國上市企業界終於回到美國資本主義良善的那一面，也就是在追求長期股東價值最大化時，不偏廢顧客、員工及社會需求。

皮爾斯坦也認為，這等於美國大企業逐漸認同股神巴菲特(Warren Buffett)及已故蘋果執行長喬布斯(Steve Jobs)的長期信念，亦即不向華爾街單純利潤導向的要求低頭，反而能吸引規模更大、素質更好的投資人。

皮爾斯坦表示，美國資本主義的最大特點，就是大家都相信企業頭號要務就是將股東價值最大化，但過去40多年來，在大學商學院、企業律師、行動派投資人及華爾街分析師的推波助瀾下，美國資本主義的精神逐漸變質。

為了逐季推高公司股價及獲利，主流思想容許經營者欺騙消費者、壓榨員工及供應商、逃稅，並且大方給予公司管理層股票選擇權。

在此同時，美國資本主義變得更貪婪、貧富不均而冷血無情，令人愈來愈反感。

就因為如此，企業圓桌會議公開宣言的意義才會這麼大，如此受到外界歡迎，因為它排斥了獨尊股東價值、放棄所有其他原則的想法，並承認需要平衡對待一家企業的所有利益相關者。

皮爾斯坦認為，企業圓桌會議的組成企業之所以改變對擴大股東價值的固有想法，是體認到如今有新一代的員工及消費者，他們不想在沒有盡到社會責任的公司上班，也不想跟這類企業做生意。

他也寫道：「這似乎是社群媒體改變行為模式的又一案例，即使是對臉書、迪士尼、優步(Uber)、沃爾瑪、亞馬遜等有強大力量的企業。」

華爾街華盛頓郵報沃爾瑪

相關新聞

美國消費者扛起全球經濟 能撐多久？

2019-08-20 14:47

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

路透調查：七成五日企支持安倍對南韓的強硬立場

2019-08-20 16:08

EEOC要求薪酬平等 限期促企業申報員工收入

2019-08-20 15:02

薪資差距太離譜 40年間CEO薪資漲940% 勞工僅升12%

2019-08-20 15:01

經濟大衰退10年後 下一波會不會一樣慘烈？專家這樣說

2019-08-20 15:00

美國經濟現警訊 川普：一切都是阻止我連任的陰謀

2019-08-20 14:47

貿易與氣候議題鴻溝 G7峰會恐首度沒有聯合公報

2019-08-20 11:49

遺產早做規劃 可免子女爭產悲劇

2019-08-20 11:28

法推數位稅 美科技業批破壞稅制不公平

2019-08-20 11:25

珍奶席捲日本進口粉圓創新高 約9成來自台灣

2019-08-20 11:14

日媒：中國版定位衛星網全球最大 超越GPS

2019-08-20 11:10

「新資金大潮」遠避負利率 排山倒海擁向美公司債

2019-08-20 10:05

日韓會談前夕 日本再次批准對南韓出口光阻劑

2019-08-20 09:56

科技四巨頭被點名！美20州檢察長最快下月啟動聯合調查

2019-08-20 09:38

川普又給Fed下指導棋：至少降息100基點！

2019-08-20 09:06

Fed官員羅森格倫反對再降息 希望先看到經濟減速證據

2019-08-20 08:33

印度超車中國？「莫迪經濟學」的失速狂飆

2019-08-20 08:30

美元升抵8月來最高 有Fed官員對再次降息表示懷疑

2019-08-20 08:20

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

美中貿易談判重燃希望 歐股攀升

2019-08-20 01:27

英放走油輪 美制裁「行不通了」？

2019-08-20 00:17

美攔不住 英放走伊朗油輪

2019-08-20 00:12

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

日本雙利空 出口連八黑

2019-08-20 00:11

拚經濟…老美信心下滑

2019-08-20 00:10

泰上季GDP成長 五年新低

2019-08-20 00:10

新加坡拉高法定退休年齡

2019-08-20 00:09

信評機構加快降評腳步 金融市場隱憂

2019-08-20 00:09

亞馬遜槓上法國 轉嫁數位稅成本

2019-08-20 00:09

美企資本支出 一路緊縮

2019-08-20 00:09

全球企業Q2股利 增幅減緩

2019-08-20 00:09

歐通膨疲軟 ECB擬重啟QE

2019-08-20 00:09

中東地緣風險升高、美中談判露曙光 國際油價漲逾1％

2019-08-20 00:08

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

美中貿易談判再現希望 亞股收高

2019-08-19 21:09
看更多

熱門文章

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20

地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49

未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40

嚇死人！到超市購物 回來車上竟多一具無名男屍

2019-08-20 09:42

對陸加關稅／庫克憂懼三星得利 川普聽到了

2019-08-20 00:28

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

就算被罵蠢 川普仍想買格陵蘭…背後竟有歷史原因

2019-08-20 10:00

不滿媽媽疼愛年幼雙胞胎 16歲資優生殺光全家五人

2019-08-20 10:43

讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28

幸運男中大獎不工作五年 剛開工又中了破億獎金

2019-08-20 12:46

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

越南台企凱暘老闆失聯 廠方更換主管繼續營運

2019-08-19 19:04

伊朗油輪跑了 華爾街日報：美國的挫敗

2019-08-19 22:53

珍奶席捲日本進口粉圓創新高 約9成來自台灣

2019-08-20 11:14

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

情侶「激戰」陽台崩塌 雙雙墜落男友當肉墊重傷

2019-08-20 11:56

全球監控最嚴密10大城 中國占8個 重慶居首

2019-08-20 12:03

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

反日風潮下韓人拒遊日 這3個地點最受青睞迎來反日財

2019-08-19 18:10

未能阻南京大屠殺…裕仁：我非常懊悔

2019-08-20 00:05

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 14:47

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

美國男子發現50年前瓶中信 寫信人是俄國船長

2019-08-19 19:02

新史料曝光！日皇裕仁曾想為二戰告解 因首相反對作罷

2019-08-20 00:02

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

中國黃豆需求高達3,000萬噸 俄羅斯即使加倍出口也不夠

2019-08-19 22:49

英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35

豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07

雙子宮孕婦11周內生2次 醫驚：機率5千萬分之一

2019-08-20 11:51

阿富汗獨立百年紀念日驚爆 10顆炸彈造成34人受傷

2019-08-19 20:58

美中貿易談判重燃希望 歐股攀升

2019-08-20 01:27

陸輸美加徵關稅衝擊 川普：蘋果競爭力恐輸三星

2019-08-19 23:40

日媒：中國版定位衛星網全球最大 超越GPS

2019-08-20 11:10

川普示好 華為豁免令 延長90天

2019-08-20 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top