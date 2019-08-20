日媒：中國版定位衛星網全球最大 超越GPS

2019-08-20 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本經濟新聞頭版頭條報導，中國大陸開發用來定位使用的定位衛星數量在2018年已超越美國，領先全球。全世界三之二國家上空數量最多的是中國大陸定位衛星。中國大陸試圖擴展太空基礎建設網，掌握位置數據業務主導權的企圖心十分明顯。

定位衛星從美國的GPS系統起步，包括歐盟、俄羅斯、印度、日本都有定位衛星，中國大陸開發「北斗」系統在2000年升空，雖然主要用於軍事目的，但也對民間開放。除了智慧型手機、汽車導航系統外，也用於飛機、船舶。相關市場推估在2020年將達到1800億歐元，影響產業競爭力。

日本經濟新聞統計美國天寶導航的衛星數據，發現北斗快速成長的態勢十分鮮明。2018年一口氣發射18座衛星，現在運轉中的數量已經達到35座，超越GPS的31座。此外，俄羅斯衛星系統24座、歐盟22座。

聯合國195個會員國中，有130個國家首都上空一天中可觀測到的北斗衛星數量超過GPS，其中100個國家位於亞洲、非洲等地。中國大陸正力促其主導經濟圈「一帶一路」會員國使用北斗系統，兩者相吻合。

在巴基斯坦北斗衛星被用於軍事系統，突尼西亞則用於無人農具機，中東在內已有超過30國實際上使用北斗系統。在紐約、倫敦的上空觀測到的北斗數量也可與GPS、歐盟製衛星匹敵，東京上空北斗衛星最多時可超過20座。

數量越多精確度越高，中國大陸計畫今後還將再發射10座定位衛星。這也將帶來經濟效應。主要供應智慧型手機的美國半導體大廠高通最快做出了回應，瑞士的半導體大廠也在2015年開始因應在車載系統。聯想集團今年5月在新款智慧型手機上安裝了能從北斗接收多個信號的半導體，誤差精度達1公尺。使用中國大陸創造的衛星系統正在全球逐漸普及。

報導也提到，北斗系統崛起主因是中國大陸對美國安保的警戒感，為了掌握軍隊的位置、誘導彈道飛彈才開始投入研發，希望擺脫GPS，自己掌握衛星技術，提升軍事力。如果越來越多國家採用北斗系統，美國的軍事優勢將遭到動搖。