遺產早做規劃 可免子女爭產悲劇

2019-08-20 11:28 世界日報 記者吳淑梅╱密蘇里州報導



遺產不規劃，小心釀家醜，一名老先生罹患失智，儘管兒子不離不棄照顧老爸，但當兒子想申請父親監護權時，法院卻發現兒子信用不好且有犯罪紀錄而予以拒絕，最後這名老人不但無人照料，還讓孫女們為爭產而對簿公堂，律師陳湘惠(Jasmine H. Chen)說，如果老人可以早早指定財產與法定監護人，就能避免這種悲劇。

針對困擾不少民眾的遺產問題，聖路易台灣婦女會特別邀請陳湘惠和瑞德爾(A. Melissa Riddle)在醉心市娛樂中心，舉辦了專題講座。

陳湘惠說，台灣經營之神王永慶驟然離世，除了留下大批錢財事業外，更讓兒孫們不斷互相訴訟，另方面，反觀美國如甘迺迪家族，因為有著完善的遺產傳承規劃而因此長盛不衰，她說，王永慶如果生前做好遺產規劃，就不至於釀成子孫互鬥。

陳湘惠分享真實案例提到，一名老先生罹患失智，女兒不想管他，願意照顧他的兒子卻因為紀錄欠佳拿不到監護權，到頭來老人沒人理，孫女還因為爭奪爺爺財產互告。 老人無人理 子女忙爭產 律師分析如何避免悲劇 黃惠玲 分享 facebook

陳湘惠說，這種情況下法院通常會傾向指定第三者Public Administer為監護人，然而這位被指定的律師，一般都同時受理許多案子而無暇且無心處理，這名老人也因此被送進療養院，她表示，老先生如早早作好遺產規劃，指定財產的分配和法定監護人，這種悲劇就可避免。

陳湘惠指出，信託(Trust)比遺囑(Will)更能有效保護和運用個人的財產，她分析，遺囑只在當事人死亡之時才生效，還須經過繁瑣的遺產認證和法院的監督，加上資產必須公開，一旦繼承的子女離婚或有債務時，所得遺產恐遭瓜分或追討。

設立信託則可在生前由自己或交付受託人打理資產，過世後則按照文件的條款將資產轉讓給受益人。

陳湘惠表示，雖然不是每個人都需要設立信託，但是信託是避免遺產認證法庭介入最有效方式，此外，因為信託不是公開紀錄，可有效保護隱私，且節省時間和金錢。

陳湘惠律所經理瑞德爾說，在密蘇里州，遺產傳承規劃一般包含遺囑、信託、 財務處理授權書和醫療護理授權書，其中信託設立後，在全美各州均有效，她建議，及早著手做遺產傳承規劃是最佳選擇。