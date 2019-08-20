科技四巨頭被點名！美20州檢察長最快下月啟動聯合調查

2019-08-20 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



華爾街日報報導，知情人士表示，美國多州檢察總長準備對科技巨擘展開反托辣斯聯合調查，預料最快下月正式啟動，使得原已被聯邦政府盯上的科技產業雪上加霜，科技四巨頭Google、臉書、亞馬遜和蘋果都被點名。

這些州檢察總長的可能調查重點為幾家大科技平台是否利用市場力量扼殺競爭對手，他們可能向科技公司和其他企業發出類似傳票的「民事調查要求」（civil investigative demand）。

美國司法部上月宣布反托辣斯審查，主要調查對象為字母公司旗下的Google，以及臉書。

目前不清楚有多少州參與這項聯合調查，一名知情人士透露，可能多達20州或更多。Google、臉書、亞馬遜和蘋果可能是聯合調查的主要對象。

華爾街日報6月曾報導，考慮加入聯合調查的州檢察總長不分黨派，共和黨和民主黨都有。有十多州檢察總長的代表7月赴華府與司法部高階官員會商。

目前不清楚聯合調查的政黨成分，若是跨黨派，有助於避免共和黨官員質疑調查行動有政治動機，例如網路平台如何對待保守派言論。

州檢察總長的聯合調查將使科技業者又多了第三層審查。除了司法部的調查，聯邦貿易委員會也在調查臉書是否違反反托辣斯法，包括臉書購併新科技公司。