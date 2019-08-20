Fed官員羅森格倫反對再降息 希望先看到經濟減速證據

2019-08-20 08:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫仍然反對聯準會（Fed）進一步降息，他說，無法確信貿易和全球經濟成長放緩會嚴重削弱美國經濟。

羅森格倫周一接受彭博電視訪問時表示，「下半年美國經濟增速可能非常接近2％，」 「我並不是說在任何情況下我都不同意降息。我只是想看到經濟正在放緩的證據。」

羅森格倫今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權，他是7月31日FOMC降息時持有異議的兩名委員之一。兩天之後，他發布聲明說，尚未看到「令人信服的」加碼貨幣寬鬆的理由，同時也認為，降息反而會增加金融穩定性風險的疑慮。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治和羅森格倫站在同一陣營，這也是鮑爾2018年2月接掌Fed以來，首次面對兩位委員反對的聲音。7月會議的會議紀錄將於周三紐約時間下午2點在華盛頓公布。本周五，投資人也將直接聆聽鮑爾在懷俄明州傑克森洞年度央行政策研討會上的講話。

羅森格倫表示，政策制定者「有很多值得擔憂的事情」，包括全球經濟增長放緩，金融市場波動，以及英國和香港的地緣政治風險。