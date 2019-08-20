親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

穿越台海重返印太！法國領軍歐盟軍事復興？

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

Fed官員羅森格倫反對再降息 希望先看到經濟減速證據

2019-08-20 08:33經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫仍然反對聯準會（Fed）進一步降息，他說，無法確信貿易和全球經濟成長放緩會嚴重削弱美國經濟。

羅森格倫周一接受彭博電視訪問時表示，「下半年美國經濟增速可能非常接近2％，」 「我並不是說在任何情況下我都不同意降息。我只是想看到經濟正在放緩的證據。」

羅森格倫今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權，他是7月31日FOMC降息時持有異議的兩名委員之一。兩天之後，他發布聲明說，尚未看到「令人信服的」加碼貨幣寬鬆的理由，同時也認為，降息反而會增加金融穩定性風險的疑慮。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治和羅森格倫站在同一陣營，這也是鮑爾2018年2月接掌Fed以來，首次面對兩位委員反對的聲音。7月會議的會議紀錄將於周三紐約時間下午2點在華盛頓公布。本周五，投資人也將直接聆聽鮑爾在懷俄明州傑克森洞年度央行政策研討會上的講話。

羅森格倫表示，政策制定者「有很多值得擔憂的事情」，包括全球經濟增長放緩，金融市場波動，以及英國和香港的地緣政治風險。

不過，他認為美國消費市場的韌性將繼續推動美國經濟成長，而Fed不應試圖透過降息來刺激其他國家的經濟景氣。

羅森格倫。路透
羅森格倫。路透
分享

Fed鮑爾
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

印度超車中國？「莫迪經濟學」的失速狂飆

2019-08-20 08:30

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

科技四巨頭被點名！美20州檢察長最快下月啟動聯合調查

2019-08-20 09:38

川普又給Fed下指導棋：至少降息100基點！

2019-08-20 09:06

美元升抵8月來最高 有Fed官員對再次降息表示懷疑

2019-08-20 08:20

美中貿易談判重燃希望 歐股攀升

2019-08-20 01:27

英放走油輪 美制裁「行不通了」？

2019-08-20 00:17

美攔不住 英放走伊朗油輪

2019-08-20 00:12

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

日本雙利空 出口連八黑

2019-08-20 00:11

拚經濟…老美信心下滑

2019-08-20 00:10

泰上季GDP成長 五年新低

2019-08-20 00:10

新加坡拉高法定退休年齡

2019-08-20 00:09

信評機構加快降評腳步 金融市場隱憂

2019-08-20 00:09

亞馬遜槓上法國 轉嫁數位稅成本

2019-08-20 00:09

美企資本支出 一路緊縮

2019-08-20 00:09

全球企業Q2股利 增幅減緩

2019-08-20 00:09

歐通膨疲軟 ECB擬重啟QE

2019-08-20 00:09

中東地緣風險升高、美中談判露曙光 國際油價漲逾1％

2019-08-20 00:08

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

美中貿易談判再現希望 亞股收高

2019-08-19 21:09

專家：中美紛擾不斷 人民幣易貶難升

2019-08-19 17:33

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

Tesla執行長馬斯克推文宣布 重啟太陽能板租賃事業

2019-08-19 15:01

房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

寶萊塢巨星 熱中投資新創

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

印度影業興盛 演員收入緊追好萊塢

2019-08-18 23:47

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45
看更多

熱門文章

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49

對陸加關稅／庫克憂懼三星得利 川普聽到了

2019-08-20 00:28

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

越南台企凱暘老闆失聯 廠方更換主管繼續營運

2019-08-19 19:04

伊朗油輪跑了 華爾街日報：美國的挫敗

2019-08-19 22:53

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

反日風潮下韓人拒遊日 這3個地點最受青睞迎來反日財

2019-08-19 18:10

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

未能阻南京大屠殺…裕仁：我非常懊悔

2019-08-20 00:05

英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38

美國男子發現50年前瓶中信 寫信人是俄國船長

2019-08-19 19:02

新史料曝光！日皇裕仁曾想為二戰告解 因首相反對作罷

2019-08-20 00:02

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

華為禁令延不延？ 川普：明天決定

2019-08-19 14:18

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35

單親媽媽攜女當背包客 紅了#mumsinphotos

2019-08-19 14:07

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

白宮：美中將重啟電話會商 準備邀中國代表到美

2019-08-19 14:17

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

中國黃豆需求高達3,000萬噸 俄羅斯即使加倍出口也不夠

2019-08-19 22:49

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top