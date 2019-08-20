親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

就算被罵蠢 川普仍想買格陵蘭…背後竟有歷史原因

穿越台海重返印太！法國領軍歐盟軍事復興？

供給疑慮推升油價 經濟成長和貿易戰疑慮稍緩打壓金價

2019-08-20 08:32經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一大漲2%，因沙烏地阿拉伯石油生產設施遭襲擊，令供給疑慮升高；美國延長華為臨時豁免令90天，也讓貿易戰疑慮稍獲緩解。金價下跌，因全球主要經濟體紛紛採取措施應對經濟放緩，令避險需求下滑。

布蘭特原油期貨上漲1.10美元或1.88%，結算價報每桶59.74美元。西德州原油期貨上漲1.34美元或2.44%，結算價報每桶56.21美元。

葉門叛軍動用無人機襲擊沙烏地阿拉伯油田，讓市場對原油供給受擾的疑慮升高，推升油價。美中貿易戰有所緩和的跡象也提振油價。美國政府決定延長對華為暫時豁免令，允許這家中國公司向美國公司購買產品，現有客戶提供服務。此外，投資人對主要經濟體將採取措施抑制全球經濟放緩的預期，推動股市上漲，也提振油價。

瑞銀石油分析師Giovanni Staunovo表示：「上周末沙烏地阿拉伯油田遭襲擊後，石油市場似乎在消化地緣政治風險，但如果未造成任何供給受擾，漲勢可能無法延續。」

金價周一下跌逾1%，因市場對主要經濟體陷入衰退的疑慮緩解，提振風險偏好，削弱黃金的避險吸引力。

黃金現貨下跌1%，報每英兩1,498.90美元。美國黃金期貨收跌0.8%，結算價報1,511.60美元。

GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示：「人們對經濟衰退風險擔憂減弱，市場對過去一周事件的反應可能有點過度，因此股市出現反彈，金價面臨下行壓力。但狀況尚未真正改變，黃金仍受基本因素支撐，也就是全球各國央行的寬鬆政策、成長放緩的疑慮以及美中貿易關係緊張。」

市場目前關注本周在傑克森洞舉行的美國聯準會（Fed）研討會，尋求未來利率路徑的進一步線索。

油價金價
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

印度超車中國？「莫迪經濟學」的失速狂飆

2019-08-20 08:30

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

科技四巨頭被點名！美20州檢察長最快下月啟動聯合調查

2019-08-20 09:38

川普又給Fed下指導棋：至少降息100基點！

2019-08-20 09:06

Fed官員羅森格倫反對再降息 希望先看到經濟減速證據

2019-08-20 08:33

美元升抵8月來最高 有Fed官員對再次降息表示懷疑

2019-08-20 08:20

美中貿易談判重燃希望 歐股攀升

2019-08-20 01:27

英放走油輪 美制裁「行不通了」？

2019-08-20 00:17

美攔不住 英放走伊朗油輪

2019-08-20 00:12

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

日本雙利空 出口連八黑

2019-08-20 00:11

拚經濟…老美信心下滑

2019-08-20 00:10

泰上季GDP成長 五年新低

2019-08-20 00:10

新加坡拉高法定退休年齡

2019-08-20 00:09

信評機構加快降評腳步 金融市場隱憂

2019-08-20 00:09

亞馬遜槓上法國 轉嫁數位稅成本

2019-08-20 00:09

美企資本支出 一路緊縮

2019-08-20 00:09

全球企業Q2股利 增幅減緩

2019-08-20 00:09

歐通膨疲軟 ECB擬重啟QE

2019-08-20 00:09

中東地緣風險升高、美中談判露曙光 國際油價漲逾1％

2019-08-20 00:08

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

美中貿易談判再現希望 亞股收高

2019-08-19 21:09

專家：中美紛擾不斷 人民幣易貶難升

2019-08-19 17:33

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

Tesla執行長馬斯克推文宣布 重啟太陽能板租賃事業

2019-08-19 15:01

房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

寶萊塢巨星 熱中投資新創

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

印度影業興盛 演員收入緊追好萊塢

2019-08-18 23:47

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45
看更多

熱門文章

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49

對陸加關稅／庫克憂懼三星得利 川普聽到了

2019-08-20 00:28

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

越南台企凱暘老闆失聯 廠方更換主管繼續營運

2019-08-19 19:04

伊朗油輪跑了 華爾街日報：美國的挫敗

2019-08-19 22:53

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

反日風潮下韓人拒遊日 這3個地點最受青睞迎來反日財

2019-08-19 18:10

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

未能阻南京大屠殺…裕仁：我非常懊悔

2019-08-20 00:05

英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38

美國男子發現50年前瓶中信 寫信人是俄國船長

2019-08-19 19:02

新史料曝光！日皇裕仁曾想為二戰告解 因首相反對作罷

2019-08-20 00:02

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

華為禁令延不延？ 川普：明天決定

2019-08-19 14:18

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35

單親媽媽攜女當背包客 紅了#mumsinphotos

2019-08-19 14:07

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

白宮：美中將重啟電話會商 準備邀中國代表到美

2019-08-19 14:17

中國黃豆需求高達3,000萬噸 俄羅斯即使加倍出口也不夠

2019-08-19 22:49

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top