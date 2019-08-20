供給疑慮推升油價 經濟成長和貿易戰疑慮稍緩打壓金價

2019-08-20 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一大漲2%，因沙烏地阿拉伯石油生產設施遭襲擊，令供給疑慮升高；美國延長華為臨時豁免令90天，也讓貿易戰疑慮稍獲緩解。金價下跌，因全球主要經濟體紛紛採取措施應對經濟放緩，令避險需求下滑。

布蘭特原油期貨上漲1.10美元或1.88%，結算價報每桶59.74美元。西德州原油期貨上漲1.34美元或2.44%，結算價報每桶56.21美元。

葉門叛軍動用無人機襲擊沙烏地阿拉伯油田，讓市場對原油供給受擾的疑慮升高，推升油價。美中貿易戰有所緩和的跡象也提振油價。美國政府決定延長對華為暫時豁免令，允許這家中國公司向美國公司購買產品，現有客戶提供服務。此外，投資人對主要經濟體將採取措施抑制全球經濟放緩的預期，推動股市上漲，也提振油價。

瑞銀石油分析師Giovanni Staunovo表示：「上周末沙烏地阿拉伯油田遭襲擊後，石油市場似乎在消化地緣政治風險，但如果未造成任何供給受擾，漲勢可能無法延續。」

金價周一下跌逾1%，因市場對主要經濟體陷入衰退的疑慮緩解，提振風險偏好，削弱黃金的避險吸引力。

黃金現貨下跌1%，報每英兩1,498.90美元。美國黃金期貨收跌0.8%，結算價報1,511.60美元。

GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示：「人們對經濟衰退風險擔憂減弱，市場對過去一周事件的反應可能有點過度，因此股市出現反彈，金價面臨下行壓力。但狀況尚未真正改變，黃金仍受基本因素支撐，也就是全球各國央行的寬鬆政策、成長放緩的疑慮以及美中貿易關係緊張。」

市場目前關注本周在傑克森洞舉行的美國聯準會（Fed）研討會，尋求未來利率路徑的進一步線索。