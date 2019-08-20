美元升抵8月來最高 有Fed官員對再次降息表示懷疑

2019-08-20 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元指數（DXY）升至8月來最高，波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫對進一步降息以支撐美國經濟的必要性表示懷疑。瑞郎和日圓呈現廣泛跌勢，因避險需求退潮，投資人聚焦周五召開的傑克森洞的央行總裁年會。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數漲0.2%至98.347。就在Rosengren表示希望降息需要有經濟減速的合理證據之前，美國總統川普再度抨擊貨幣政策，發推文稱「我們的美元太強，以至於不幸傷害到世界其他地區」，Fed應當至少降息100個基點，或許還應該採取量化寬鬆政策=.

美國將針對華為的部分制裁措施再度延期90天，令市場感到鼓舞，提振美元。美國副總統潘斯表示，如果香港發生暴力事件，與中國達成貿易協議將變得困難得多。

歐元兌美元貶不到0.1%，至1.1083美元。英鎊兌美元貶0.1%至1.2140美元。

英國首相強森本周將前往德國和法國，他致函歐洲理事會主席圖斯克稱，英國脫歐協議不能包含愛爾蘭後備方案。

美元兌日圓升0.2%至106.63日圓，但仍未突破上周區間。美元兌瑞郎升0.3%至0.9813瑞郎，連續三個交易日上漲。

道明證券駐紐約資深外匯策略師Mazen Issa表示，「我們認為，央行更加寬鬆的政策環境應有助於阻斷風險市場的跌勢」。