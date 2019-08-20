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少女被囚3年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷

批公文兩個禿子都輸他！一手鬼畫符 讓屬下痛不欲生

台股ADR除中華電全面上漲 友達再漲4.6%

2019-08-20 07:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周一全面上漲，台積電漲0.6%，跟進台股和美股回升。

台積電ADR高出台北股價的溢價為3.9%。

美國股市上漲，川普政府暗示貿易談判取得進展，同時，市場預期主要央行將採取經濟刺激措施。

標普500指數連續三個交易日上漲，晶片股領漲，費城半導體指數一度上漲2.7%，美光等華為供應商股價攀升。美國商務部長羅斯宣布，美國寬限華為「臨時通用許可」，再延長90天，這視為貿易談判的正面現象。美光和輝達（Nvidia Corp.）漲幅均超過3%。

美國商務部宣布華為的決定之前，川普周日表示，美國「與中國進展得非常好，還在談！」但暗示自己還沒有準備好簽署貿易協議。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數漲1.2%，至2,923.65點。道瓊工業指數大漲249.78點，漲幅1%，收在26135.79點。那斯達克綜合指數上漲1.4%至8,002.813點。費城半導體指數上漲1.9%。

台灣加權股價指數昨天漲67.86點，收10,488.75點。台積電漲0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.29 +2.11 68.70 -0.60

友達 AUO 7.77 +4.64 7.80 -0.40

中華電 CHT 106.76 -0.29 107.50 -0.69

台積電 TSM 261.76 +0.58 252.00 3.87

聯電 UMC 13.09 +0.97 13.45 -2.64

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博

台積電台股半導體
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

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