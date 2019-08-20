道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周一上漲，川普政府暗示貿易談判取得進展，同時，市場預期主要央行將採取經濟刺激措施。

標普500指數連續三個交易日上漲，晶片股領漲，費城半導體指數一度上漲2.7%，美光等華為供應商股價攀升。美國商務部長羅斯宣布，美國寬限華為在美國「臨時通用許可」，再延長90天，這視為貿易談判的正面現象。美光和輝達（Nvidia Corp.）漲幅均超過3%。

美國商務部宣布華為的決定之前，川普周日表示，美國「與中國進展得非常好，還在談！」但暗示自己還沒有準備好簽署貿易協議。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數漲1.2%，至2,923.65點。道瓊工業指數大漲249.78點，漲幅1%，收在26135.79點。那斯達克綜合指數上漲1.4%至8,002.813點。費城半導體指數上漲1.9%。

除科技股大漲外，過去幾個月隨著全球公債殖利率走低的銀行股也出現上漲。高盛集團(Goldman Sachs )漲1.4%；花旗集團漲1.3%。

中國央行上周六宣布一項關鍵的利率改革舉措，此舉旨在深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本。德國財長蕭茲（Olaf Scholz）周日暗示，德國政府可能會提供高達500億歐元(550億美元)的額外支出。

JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示，「這些都是正面消息，提振風險氛圍，投資人樂見各國體認當前存在的風險。」

蘋果漲1.9%。美國總統特朗普周日表示，他與蘋果執行長庫克討論美國對中國商品加徵關稅所帶來的影響，以及來自韓國三星電子的競爭。

Independent Advisor Alliance的投資總監Chris Zaccarelli表示，「確實看到一些對貿易消息敏感的個股表現較好，這提振了今天風險資產的表現。」

雅詩蘭黛大漲逾10%，創下歷史新高，因財測高於分析師預期。中國網際網路股在紐約上漲，因貿易利多消息且業績強勁。