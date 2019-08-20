利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



由於國債殖利率反彈，美股大幅上漲，平息了經濟可能出現衰退的擔憂。此外，在美國同意向中國電信巨頭華為提供臨時緩衝期後，股市也獲得提振。

殖利率反彈+貿易緩解，美股道瓊工業平均指數反彈250點。美聯社 分享 facebook

道瓊工業平均指數上漲249.78點或0.96%收2萬6135.79點。史坦普500指數上漲34.97點或1.21%收2923.65點，因能源和科技類股跑贏大市。那斯達克綜合指數上漲106.82點或1.35%收8002.81點。

道指在出現2019年最糟單日走勢後，近日的漲幅加深了上周來的反彈。史指8月仍下跌1.9%，較近期紀錄下跌3%以上。

指標10年期國債殖利率從1.54%左右上升至約1.6%。銀行股隨著殖利率上漲。美國商銀上漲0.89%，而J.P.摩根大通上漲0.9%，花旗集團上漲1.31%。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「市場更呈穩定，並且實際上多半是靠更多的刺激措施。」「目前只是暫時休息一下，但我並不完全相信利率跌勢已經結束了。」

中國人民銀行周末推出了降低中國企業借貸成本的利率改革。據報導，德國政府正在制訂財政刺激措施，以防該國經濟陷入衰退。今年中國和德國的經濟成長在貿易條件趨緊的情況下有所放緩，導致投資者紛紛湧入10年期美國國債等安全避風港。

上周，10年期國債殖利率降至三年多來的最低水平，短暫低於2年期殖利率。這種現象被稱為殖利率曲線倒掛，並被交易員視為經濟衰退可能出現的潛在信號。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼(Ed Yardeni)認為現在要說經濟衰退可能為時過早。他在報告中指出，「倒掛殖利率曲線過去10次只正確預測了7次經濟衰退。換句話說，它並不像人們普遍認為的那樣準確，」「在出現過三次經濟衰退的烏龍預警後，這可能會產生誤導。」

川普總統18日表示，在股市大幅波動後的一周後，他並不認為美國經濟衰退。他告訴記者：「我認為我們不會陷入經濟衰退。」「我們的經濟非常好。我們的消費者很富有。我給了一個巨大的減稅，他們裝滿了錢。」

美中在貿易戰中相互挑釁，也讓市場對經濟衰退感到擔憂。在過去的一年裡，兩國已經對數千億元的商品加徵關稅。美國也在貿易戰中瞄準華為，這使得美國企業更難與這家中國電信公司做生意。

嘉信(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁佛萊德瑞克(Randy Frederick)說，「除非出現全面的貿易協議，否則我不相信我們能擺脫這種混亂，而且我認為這不會發生在今年，」「每隔幾分鐘就會出現一些變化，這只會提升波動。」

他說，「我們將繼續擁有大起大落的股市。這就是何謂波動性。」

然而，商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國延長了90天的許可證，允許華為繼續與美國公司開展業務，為現有客戶提供服務。

晶片製造商股價上漲。安森美半導體(On Semiconductor)和AMD分別上漲2.68%和0.96%。美光科技上漲3.35%。VanEck Vectors Semiconductor ETF上漲1.65%。

蘋果也上漲1.86%。CEO庫克18日與川普談話之後，川普表示庫克提出了一個「好的理由」解釋蘋果不應支付關稅，因為三星因在南韓製造而未面臨同樣的關稅。