親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29世界日報 記者張大仁／綜合報導

由於國債殖利率反彈，美股大幅上漲，平息了經濟可能出現衰退的擔憂。此外，在美國同意向中國電信巨頭華為提供臨時緩衝期後，股市也獲得提振。

殖利率反彈+貿易緩解，美股道瓊工業平均指數反彈250點。美聯社
殖利率反彈+貿易緩解，美股道瓊工業平均指數反彈250點。美聯社
分享

道瓊工業平均指數上漲249.78點或0.96%收2萬6135.79點。史坦普500指數上漲34.97點或1.21%收2923.65點，因能源和科技類股跑贏大市。那斯達克綜合指數上漲106.82點或1.35%收8002.81點。

道指在出現2019年最糟單日走勢後，近日的漲幅加深了上周來的反彈。史指8月仍下跌1.9%，較近期紀錄下跌3%以上。

指標10年期國債殖利率從1.54%左右上升至約1.6%。銀行股隨著殖利率上漲。美國商銀上漲0.89%，而J.P.摩根大通上漲0.9%，花旗集團上漲1.31%。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「市場更呈穩定，並且實際上多半是靠更多的刺激措施。」「目前只是暫時休息一下，但我並不完全相信利率跌勢已經結束了。」

中國人民銀行周末推出了降低中國企業借貸成本的利率改革。據報導，德國政府正在制訂財政刺激措施，以防該國經濟陷入衰退。今年中國和德國的經濟成長在貿易條件趨緊的情況下有所放緩，導致投資者紛紛湧入10年期美國國債等安全避風港。

上周，10年期國債殖利率降至三年多來的最低水平，短暫低於2年期殖利率。這種現象被稱為殖利率曲線倒掛，並被交易員視為經濟衰退可能出現的潛在信號。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼(Ed Yardeni)認為現在要說經濟衰退可能為時過早。他在報告中指出，「倒掛殖利率曲線過去10次只正確預測了7次經濟衰退。換句話說，它並不像人們普遍認為的那樣準確，」「在出現過三次經濟衰退的烏龍預警後，這可能會產生誤導。」

川普總統18日表示，在股市大幅波動後的一周後，他並不認為美國經濟衰退。他告訴記者：「我認為我們不會陷入經濟衰退。」「我們的經濟非常好。我們的消費者很富有。我給了一個巨大的減稅，他們裝滿了錢。」

美中在貿易戰中相互挑釁，也讓市場對經濟衰退感到擔憂。在過去的一年裡，兩國已經對數千億元的商品加徵關稅。美國也在貿易戰中瞄準華為，這使得美國企業更難與這家中國電信公司做生意。

嘉信(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁佛萊德瑞克(Randy Frederick)說，「除非出現全面的貿易協議，否則我不相信我們能擺脫這種混亂，而且我認為這不會發生在今年，」「每隔幾分鐘就會出現一些變化，這只會提升波動。」

他說，「我們將繼續擁有大起大落的股市。這就是何謂波動性。」

然而，商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國延長了90天的許可證，允許華為繼續與美國公司開展業務，為現有客戶提供服務。

晶片製造商股價上漲。安森美半導體(On Semiconductor)和AMD分別上漲2.68%和0.96%。美光科技上漲3.35%。VanEck Vectors Semiconductor ETF上漲1.65%。

蘋果也上漲1.86%。CEO庫克18日與川普談話之後，川普表示庫克提出了一個「好的理由」解釋蘋果不應支付關稅，因為三星因在南韓製造而未面臨同樣的關稅。

川普德國中國人民銀行半導體
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

美中貿易談判重燃希望 歐股攀升

2019-08-20 01:27

英放走油輪 美制裁「行不通了」？

2019-08-20 00:17

美攔不住 英放走伊朗油輪

2019-08-20 00:12

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

日本雙利空 出口連八黑

2019-08-20 00:11

拚經濟…老美信心下滑

2019-08-20 00:10

泰上季GDP成長 五年新低

2019-08-20 00:10

新加坡拉高法定退休年齡

2019-08-20 00:09

信評機構加快降評腳步 金融市場隱憂

2019-08-20 00:09

亞馬遜槓上法國 轉嫁數位稅成本

2019-08-20 00:09

美企資本支出 一路緊縮

2019-08-20 00:09

全球企業Q2股利 增幅減緩

2019-08-20 00:09

歐通膨疲軟 ECB擬重啟QE

2019-08-20 00:09

中東地緣風險升高、美中談判露曙光 國際油價漲逾1％

2019-08-20 00:08

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

美中貿易談判再現希望 亞股收高

2019-08-19 21:09

專家：中美紛擾不斷 人民幣易貶難升

2019-08-19 17:33

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

Tesla執行長馬斯克推文宣布 重啟太陽能板租賃事業

2019-08-19 15:01

房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

寶萊塢巨星 熱中投資新創

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

印度影業興盛 演員收入緊追好萊塢

2019-08-18 23:47

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

軟銀融資員工買願景基金

2019-08-18 23:45

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01
看更多

熱門文章

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

越南台企凱暘老闆失聯 廠方更換主管繼續營運

2019-08-19 19:04

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

伊朗油輪跑了 華爾街日報：美國的挫敗

2019-08-19 22:53

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

反日風潮下韓人拒遊日 這3個地點最受青睞迎來反日財

2019-08-19 18:10

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

華為禁令延不延？ 川普：明天決定

2019-08-19 14:18

美國男子發現50年前瓶中信 寫信人是俄國船長

2019-08-19 19:02

對陸加關稅／庫克憂懼三星得利 川普聽到了

2019-08-20 00:28

單親媽媽攜女當背包客 紅了#mumsinphotos

2019-08-19 14:07

白宮：美中將重啟電話會商 準備邀中國代表到美

2019-08-19 14:17

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

川普：基於國家安全 不想跟華為做生意

2019-08-19 09:56

英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07

台股ADR上周五全面上漲 跟進台股美股漲勢 友達衝7.7%

2019-08-19 07:05

新史料：昭和天皇對二戰充滿悔意 反軍閥復闢但主修憲

2019-08-19 11:34

房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top