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美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

商業圓桌會議（Business Roundtable）19日發表一份聲明，重新定義「企業的使命」，股東最大利益不再是唯一依歸。聲明表示，企業做決策不應只重視能否提高股東報酬，而是需要一併考量「所有利害關係人」，包括員工、消費者及社會。

華爾街日報報導，對於擁有近200家美國主要企業執行長組成的商業圓桌會議而言，這份聲明是重大的轉捩點。該組織由摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（James Dimon）領導，在華府爭取美國企業利益方面，說話具有絕對的份量。

該組織之前的聲明長年信奉自由經濟大師傅利曼（Milton Friedman）理論，即企業唯一義務是將股東的利益極大化。公司對「企業使命」的立場將影響各個層面，包括從員工薪資到對環境的影響。對企業實施庫藏股、考量公司支出，以及如何回應投資人要求提高報酬率等，都具有舉足輕重的影響。

這項改變也將近幾年部分執行長的立場化為白紙黑字。例如，戴蒙主張，聚焦股東獲利太過狹隘，也會阻礙執行長專注於長期目標。

有意問鼎白宮的民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）同樣主張，將股東報酬放在首位將會加劇經濟不平等。她去年還提案要求大型企業在做決策時，應把利害關係人的重要性置於股東之前。

然而，企業應盡社會義務的想法仍非主流，部分較激進的投資人學者表示，鼓勵企業專注於龐大的利害關係人，會流於譁眾取寵並誤導資源配置。他們主張，股東應是影響社會的中堅分子，而非企業。

商業圓桌會議19日在聲明中重新定義「企業的使命」，一改往年首重股東報酬的立場，而...
商業圓桌會議19日在聲明中重新定義「企業的使命」，一改往年首重股東報酬的立場，而是將「所有利害關係人」一併納入考量。圖為摩根大通執行長戴蒙（James Dimon）。美聯社
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