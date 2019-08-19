美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



商業圓桌會議（Business Roundtable）19日發表一份聲明，重新定義「企業的使命」，股東最大利益不再是唯一依歸。聲明表示，企業做決策不應只重視能否提高股東報酬，而是需要一併考量「所有利害關係人」，包括員工、消費者及社會。

華爾街日報報導，對於擁有近200家美國主要企業執行長組成的商業圓桌會議而言，這份聲明是重大的轉捩點。該組織由摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（James Dimon）領導，在華府爭取美國企業利益方面，說話具有絕對的份量。

該組織之前的聲明長年信奉自由經濟大師傅利曼（Milton Friedman）理論，即企業唯一義務是將股東的利益極大化。公司對「企業使命」的立場將影響各個層面，包括從員工薪資到對環境的影響。對企業實施庫藏股、考量公司支出，以及如何回應投資人要求提高報酬率等，都具有舉足輕重的影響。

這項改變也將近幾年部分執行長的立場化為白紙黑字。例如，戴蒙主張，聚焦股東獲利太過狹隘，也會阻礙執行長專注於長期目標。

有意問鼎白宮的民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）同樣主張，將股東報酬放在首位將會加劇經濟不平等。她去年還提案要求大型企業在做決策時，應把利害關係人的重要性置於股東之前。