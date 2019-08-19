英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



遭英屬直布羅陀扣押的伊朗油輪，18日啟航駛離直布羅陀。美國聲請繼續扣押，遭直布羅陀當局駁回後，這艘載有價值1.3億美元輕質原油的超級油輪起錨駛向南方，船隻追蹤資料顯示油輪開往希臘。

伊朗警告美國，勿再嘗試扣押這艘油輪。伊朗外交部發言人莫薩維說：「伊朗已透過正式管道向美國發出必要警告，別犯下這種錯誤，否則會有嚴重後果。」

直布羅陀政府18日發表聲明說，不會應美國要求而續押伊朗油輪，因為歐盟並未將革命衛隊列為恐怖組織，而直布羅陀遵從歐盟規定，此外，美國防止伊朗石油出口的制裁措施，不能由歐盟來執行。

英國皇家海軍原定15日釋放扣押一個多月的伊朗油輪，但在預定釋放的數小時前，美國司法部向英方聲請續押這艘油輪、裝載的所有原油和近百萬美元資金。美國指控油輪與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關。美國先前將革命衛隊列為恐怖組織。直布羅陀最高法院15日舉行聽證會後，駁回美國聲請，批准釋放伊朗油輪。

路孚特（Refinitiv）船隻追蹤資料顯示，這艘船開往希臘卡拉馬塔港。彭博資訊訪問兩名海運經紀人，他們猜測，這艘船可能會在卡拉馬塔港外海把原油轉移到另一艘船。

這艘伊朗油輪先前名為「格雷斯一號」（Grace 1），懸掛巴拿馬國旗，現已改名為「阿德里安．達爾亞一號」（Adrian Darya 1），懸掛伊朗國旗。伊朗表示，準備派護衛艦保護這艘船。

7月4日，「格雷斯一號」在直布羅陀海峽被英國當局扣押，英國指控這艘油輪涉嫌違反歐盟對敘利亞的制裁，向敘利亞運送原油，但伊朗否認，並要求立即釋放油輪。7月19日，伊朗革命衛隊在荷姆茲海峽扣押了懸掛英國國旗的「史丹納帝國號」油輪，指控這艘油輪違反海事規定，英國認定此舉為「非法報復」。