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美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國商務部已確定，將延長華為「禁售令」寬限期90天。商務部長羅斯向福斯新聞網表示，美國將給華為另外90天時間，在美國開展某些業務。

受到美中貿易希望的提振，美股期指漲逾1%，道瓊工業指數期貨估算漲逾200點。

美國商務部長羅斯證實，美國將延長寬限期90天。路透
美國商務部長羅斯證實，美國將延長寬限期90天。路透
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