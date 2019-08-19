香港資金外逃了嗎？沒有大動作 會跑的也只有大戶

2019-08-19 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



香港支持民主的抗議運動仍未消退，而從匯率、房地產、股市三方面來看，香港迄未出現資金大舉外流的現象。

●資金：

行動最快的就是資金，目前看來，轉移資金的人士只是少數，且集中在大戶。新加坡顧問公司Future-Moves的首執行長Devadas Krishnadas告訴華爾街日報，富豪和大型公司在內的一些客戶，正把私人資金和投資資金撤離香港。他表示，導致資金撤離的原因在於對香港這個金融中心的遠慮，而非出於對當前動盪的近憂。

不過，香港金管局表示，從最新統計數據和金融市場狀況來看，港幣或香港銀行體系都沒有明顯的資金流出。

接受《華爾街日報》採訪的十幾位專業人士也表示，他們沒有轉移任何資金。有些外籍員工表示，他們已經用本國貨幣在銀行開立了帳戶，這也只表示著他們的部位有所分散。

華僑銀行表示，自從6月初抗議活動開始後，在香港一直有客戶洽詢在新加坡開設銀行帳戶的問題。不過，華僑銀行還沒有看到「明顯」從香港轉到新加坡的資金流向。

為個人和小企業提供國際銀行轉賬服務的TransferWise指出，自抗議活動開始以來，從香港流出的資金顯著增加。TransferWise表示，8月該公司平台上流入與流出香港的資金比率為1：2.64，大多數撤出香港的資金都轉移到在英國、美國、新加坡、澳洲和歐元區國家的銀行帳戶。

●房地產

二級市場的交易量急劇下降，尤其是豪宅。不過，至少到目前為止，從房價來看，香港抗爭活動幾乎沒有動搖香港對房地產的熱情。

在沙田區附近，抗議人士遭到警方以催淚彈和橡膠彈驅離之際，另有一群人排起幾個小時的長龍，等候參觀當地建案的樣品屋。這個建案認購人數是待售單位數量的24倍，原因在於此建案房價比同地區的同類住宅低10%。

在擬議的逃犯條例修訂引發大規模抗議活動兩個月後，香港的整體房價反而略高於抗議活動開始時的水平。中原地產的主要房地產指數在6月末觸及紀錄高點，自那以來回落1%。

香港大戶看來把資金投入的東南亞的豪宅房地產。泰國一家地產商表示，因香港抗議活動的關係，曼谷一棟52樓的住宅辦公綜合大廈上周啟用，即有四成銷售一空，買家主要來自中國、香港、台灣、新加坡。

●股市

恒生指數今天連續四天上漲，一度創下兩個月來盤中最大漲幅，因上周末香港抗議者展現和平路線。港股價位已是逾二年來最低，也吸引買氣。