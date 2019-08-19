親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

香港資金外逃了嗎？沒有大動作 會跑的也只有大戶

2019-08-19 12:40經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

香港支持民主的抗議運動仍未消退，而從匯率、房地產、股市三方面來看，香港迄未出現資金大舉外流的現象。

●資金：

行動最快的就是資金，目前看來，轉移資金的人士只是少數，且集中在大戶。新加坡顧問公司Future-Moves的首執行長Devadas Krishnadas告訴華爾街日報，富豪和大型公司在內的一些客戶，正把私人資金和投資資金撤離香港。他表示，導致資金撤離的原因在於對香港這個金融中心的遠慮，而非出於對當前動盪的近憂。

不過，香港金管局表示，從最新統計數據和金融市場狀況來看，港幣或香港銀行體系都沒有明顯的資金流出。

接受《華爾街日報》採訪的十幾位專業人士也表示，他們沒有轉移任何資金。有些外籍員工表示，他們已經用本國貨幣在銀行開立了帳戶，這也只表示著他們的部位有所分散。

華僑銀行表示，自從6月初抗議活動開始後，在香港一直有客戶洽詢在新加坡開設銀行帳戶的問題。不過，華僑銀行還沒有看到「明顯」從香港轉到新加坡的資金流向。

為個人和小企業提供國際銀行轉賬服務的TransferWise指出，自抗議活動開始以來，從香港流出的資金顯著增加。TransferWise表示，8月該公司平台上流入與流出香港的資金比率為1：2.64，大多數撤出香港的資金都轉移到在英國、美國、新加坡、澳洲和歐元區國家的銀行帳戶。

●房地產

二級市場的交易量急劇下降，尤其是豪宅。不過，至少到目前為止，從房價來看，香港抗爭活動幾乎沒有動搖香港對房地產的熱情。

在沙田區附近，抗議人士遭到警方以催淚彈和橡膠彈驅離之際，另有一群人排起幾個小時的長龍，等候參觀當地建案的樣品屋。這個建案認購人數是待售單位數量的24倍，原因在於此建案房價比同地區的同類住宅低10%。

在擬議的逃犯條例修訂引發大規模抗議活動兩個月後，香港的整體房價反而略高於抗議活動開始時的水平。中原地產的主要房地產指數在6月末觸及紀錄高點，自那以來回落1%。

香港大戶看來把資金投入的東南亞的豪宅房地產。泰國一家地產商表示，因香港抗議活動的關係，曼谷一棟52樓的住宅辦公綜合大廈上周啟用，即有四成銷售一空，買家主要來自中國、香港、台灣、新加坡。

●股市

恒生指數今天連續四天上漲，一度創下兩個月來盤中最大漲幅，因上周末香港抗議者展現和平路線。港股價位已是逾二年來最低，也吸引買氣。

恒生指數今天上漲1.6%，但8月以來仍跌6%，陸資周五為止21個交易日連續買超港股58億美元，是2008年2月來最長買超。

香港抗議人士昨天在駐香港特別行政區聯絡辦公室集結後，有人舉起「慢慢後退」的布幔，...
香港抗議人士昨天在駐香港特別行政區聯絡辦公室集結後，有人舉起「慢慢後退」的布幔，呼籲民眾散去。美聯社
分享
恆生指數連續四天上漲。圖／擷自彭博
恆生指數連續四天上漲。圖／擷自彭博
分享
香港房價屹立不搖。圖／擷自彭博
香港房價屹立不搖。圖／擷自彭博
分享

香港房地產新加坡
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

寶萊塢巨星 熱中投資新創

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

印度影業興盛 演員收入緊追好萊塢

2019-08-18 23:47

軟銀融資員工買願景基金

2019-08-18 23:45

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

【英國脫歐】羊肉或失去重要市場 政府「包底」可行嗎？

2019-08-18 22:49

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

國際財經市場未來一周展望

2019-08-18 13:58

矽谷北漂？美科技大咖紛紛進駐多倫多

2019-08-18 13:43

全球經濟若衰退 彭博：這5家跨國公司最傷

2019-08-18 13:39

矽谷往北走 美科技巨擘前進多倫多

2019-08-18 11:37

全球經濟若陷入衰退 彭博點名這5家公司損失最大

2019-08-18 11:07

美零售商品牌 搶食品廠生意

2019-08-17 23:48

亞洲消費品強權 進軍全球

2019-08-17 23:48

老牌罐頭濃湯 變招求生

2019-08-17 23:48

年底前…當心10隻「灰天鵝」

2019-08-17 23:47

川普會庫克 讚蘋果加碼投資

2019-08-17 23:03

美政府考慮發行100年期公債

2019-08-17 23:02

德政策翻轉 擬發債拚經濟

2019-08-17 23:02

特斯拉瑕疵多 德租車業退單

2019-08-17 23:02

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

給未來的一封信！冰島為死去的冰川立碑

2019-08-18 15:14

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

冰川消融對你的影響 糞水四溢、傳染病蔓延

2019-08-18 22:25

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

三明治做太慢有事！28歲法侍者惹火顧客 遭槍擊送命

2019-08-18 13:49

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-18 22:45

美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

美國媽媽「太過西化」 沙國法院判她失去女兒監護權

2019-08-18 13:28

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

美國插手油輪案失利 伊朗態度仍強勢

2019-08-18 15:36

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

冰川消融 7威脅衝擊全球

2019-08-18 23:48

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

NASA新登月計劃 總部位置引眾議

2019-08-18 15:41

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29

冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48

阿富汗婚禮變調 爆炸63死180傷

2019-08-18 23:48

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

莫迪走印度教國家主義偏鋒 穆斯林剉咧等

2019-08-18 12:59

北韓只會試射這一招 專家：嚇唬效果大打折扣

2019-08-18 15:34

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

無酒精飲料正夯 喝酒不傷健康

2019-08-18 17:06

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top