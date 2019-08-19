救經濟還有幾多彈藥？ 市場預期各國有新一波刺激措施

2019-08-19 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



金融時報指出，投資人正在期待各國政府因應經濟成長疲軟再推出全新一波刺激經濟措施。例如美國，白宮說正在考慮再有另一波減稅方案；多國央行總裁本周四（22日）起在美國懷俄明州傑克遜洞集會，金融市場最近一些示警徴兆也升高了央行必須有所為的壓力。

美國公債殖利率曲線是反映市場如何預期未來利率，上周這條曲線出現2007年夏天首見的反轉（倒掛），走勢如此許多人士認為是經濟就將萎縮的先行指標。

另外，包括中國和德國在內的其他許多國家，經濟數據都不佳，也助長了全球經濟就要失去動力的疑懼。

經濟前景堪憂把投資人推向公債市場避風，公債價格飆漲將殖利率摜壓至歷史新低。上周美國30年期國庫券殖利率首度跌破2%，殖利率已經為負的公債更繼續吸金，規模累積已經超過16兆美元。有幾國早就沒有任何主權債券有正的殖利率。

Insight投資公司全球利率主管Gareth Colesmith告訴金融時報：「你有可能再也買不到殖利率為正的安全資產，所以趁還有貨時趕快買進。」市場上人同此心，根據調研公司晨星的資料，今年上半年投資人以近10年來最高的增速，投注5,000億美元到固定收益的共同基金之中。

ICE美銀美林的債券指數顯示，今年信用評等高的國家所發的公債價格已上漲了6.4%，是這類債券1995年以來的最佳表現。

品浩基金駐倫敦經理人Nicola Mai說：「市場要更多寬鬆的胃口是無法滿足的。」儘管現今全球超過三分之一的央行在過去六個月都採取了寬鬆貨幣政策。惠譽信評指出，這是2009年以來最大幅的突然轉向。