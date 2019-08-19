澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲雪梨大學美國研究中心在一份長達104頁的新報告中警告， 若中國大陸和美國爆發武裝衝突，中國的飛彈可以在幾小時內，癱瘓美國部署在西太平洋地區的軍事基地和艦隊。

南華早報報導，隨著中國技術的快速發展和不斷提升其硬實力， 預定今天（19日）發布的這份報告敦促美國及其亞洲盟國如澳洲和日本，需徹底改革軍事投資和部署計畫，否則將面臨美國軍事首要地位可能被中國破壞的可能性。

報告第一作者湯森德（Ashley Townshend）表示，西太平洋地區不斷變化的權力平衡應引起所有亞洲國的關注，包括那些尋求與美中兩國保持良好關係的國家，阻止中國採取「侵略性外交政策」，符合這些國家的利益。

湯森德指出，當中國力量崛起時，包括台灣在內的第一島鏈部分地區也許會更勇於發揮作用，第一島鏈將限制所有相關方的安全界限。湯森德指的是島嶼延伸的弧線，範圍從日本列島到東南亞的婆羅洲島。

然而，中國軍事分析家不認同此一主張，聲稱目前中國仍然相信美國為西太平洋地區的優勢強權。

中國人民解放軍（PLA）前海軍高階軍官趙毅（Zhao YI，音譯）說，「我們尊重美國在西太平洋地區合理的軍力部署，不管現在和未來，我們希望美國成為世界上負責任的角色，包括在西太平洋地區」。

這份報告還發現中國解放軍飛彈部隊的驚人實力。根據作者的獨立計算，飛彈部隊估計已部署1500枚短程彈道飛彈、450枚中程飛彈、160枚中遠程彈道飛彈，以及數百枚陸基長程巡弋飛彈。

這些傳統彈道飛彈能精準攻擊遠在新加坡的目標，以及日本和南韓的美軍基地。美軍在新加坡擁有主要後勤設施。

中國也擁有所謂的「航母殺手」飛彈，例如東風-21型彈道飛彈，射程可達1500公里，可擊中移動中的美國航母。

另外，美國已退出1987年與前蘇聯簽訂的「中程核武條約」，美國正積極遊說其亞洲盟國部署中程飛彈，以與中國抗衡，美國新任國防部長艾思博最近訪問亞洲進行遊說。

根據這份報告，中國的精準長程飛彈威脅西太平洋地區幾乎所有美國及其盟邦、夥伴的軍事基地、跑道、港口和軍事設施，這些設施會在衝突開始的幾小時內癱瘓。

湯森德還指出，中國軍事技術的進步，並非美國在亞洲前沿部署力量削弱的唯一原因。