親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新購F16兩大戰力超猛！但蔡政府話術 隱藏了兩大關鍵

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

台股ADR上周五全面上漲 跟進台股美股漲勢 友達衝7.7%

2019-08-19 07:05經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五全面上漲，台積電漲1.7%，跟進台股和美股回升。

台積電ADR高出台北股價的溢價為4.1%。費城半導體指數上漲。輝達（Nvidia）因上季財報優於預期勁揚7.3%，帶領周五費城半導體指數大漲2.8%，費半周線漲逾1%。

道瓊工業指數周五上漲306點收25,886點，但一周下來仍跌逾400點，跌幅為1.5%，連續三周收黑。標普500和那斯達克綜合指數周五分別上漲1.4%和1.7%，但周線仍各跌1%和0.8%。

台灣加權股價指數上周五漲93.76點，收10,420.89點。台積電漲0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 66.86 +0.71 67.10 -0.36

友達 AUO 7.42 +7.73 7.42 0.03

中華電 CHT 107.04 +1.06 108.00 -0.89

台積電 TSM 260.17 +1.66 250.00 4.07

聯電 UMC 12.96 +3.50 13.35 -2.89

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博

台積電台股半導體
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

寶萊塢巨星 熱中投資新創

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

印度影業興盛 演員收入緊追好萊塢

2019-08-18 23:47

軟銀融資員工買願景基金

2019-08-18 23:45

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

【英國脫歐】羊肉或失去重要市場 政府「包底」可行嗎？

2019-08-18 22:49

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

國際財經市場未來一周展望

2019-08-18 13:58

矽谷北漂？美科技大咖紛紛進駐多倫多

2019-08-18 13:43

全球經濟若衰退 彭博：這5家跨國公司最傷

2019-08-18 13:39

矽谷往北走 美科技巨擘前進多倫多

2019-08-18 11:37

全球經濟若陷入衰退 彭博點名這5家公司損失最大

2019-08-18 11:07

美零售商品牌 搶食品廠生意

2019-08-17 23:48

亞洲消費品強權 進軍全球

2019-08-17 23:48

老牌罐頭濃湯 變招求生

2019-08-17 23:48

年底前…當心10隻「灰天鵝」

2019-08-17 23:47

川普會庫克 讚蘋果加碼投資

2019-08-17 23:03

美政府考慮發行100年期公債

2019-08-17 23:02

德政策翻轉 擬發債拚經濟

2019-08-17 23:02

特斯拉瑕疵多 德租車業退單

2019-08-17 23:02

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

英公廁防「四腳獸」！若感應激烈動作 自動開門並噴水

2019-08-18 09:01

全球經濟若陷入衰退 彭博點名這5家公司損失最大

2019-08-18 11:07

喜事變調！喀布爾婚宴爆炸案 63死182傷

2019-08-18 12:32

給未來的一封信！冰島為死去的冰川立碑

2019-08-18 15:14

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

冰川消融對你的影響 糞水四溢、傳染病蔓延

2019-08-18 22:25

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

三明治做太慢有事！28歲法侍者惹火顧客 遭槍擊送命

2019-08-18 13:49

美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57

喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10

除了貓、狗之外 美國首度開放帶「迷你馬」登機

2019-08-18 08:30

京都動畫縱火案屆滿一個月 各界捐款近20億日圓

2019-08-18 11:15

矽谷往北走 美科技巨擘前進多倫多

2019-08-18 11:37

美國媽媽「太過西化」 沙國法院判她失去女兒監護權

2019-08-18 13:28

美國插手油輪案失利 伊朗態度仍強勢

2019-08-18 15:36

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-18 22:45

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

NASA新登月計劃 總部位置引眾議

2019-08-18 15:41

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

莫迪走印度教國家主義偏鋒 穆斯林剉咧等

2019-08-18 12:59

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

北韓只會試射這一招 專家：嚇唬效果大打折扣

2019-08-18 15:34

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29

日皇位繼承傳不傳女 秋天可能正式討論

2019-08-18 14:00

冰川消融 7威脅衝擊全球

2019-08-18 23:48

矽谷北漂？美科技大咖紛紛進駐多倫多

2019-08-18 13:43

無酒精飲料正夯 喝酒不傷健康

2019-08-18 17:06

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19

冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48

全球經濟若衰退 彭博：這5家跨國公司最傷

2019-08-18 13:39

巴西總統奇招救地球 提議隔日排便一次

2019-08-18 22:40

英國10月底必脫歐 強生出訪會這麼告訴歐洲領袖

2019-08-18 09:54

喀布爾婚禮會場自殺炸彈攻擊 伊斯蘭國宣稱犯案

2019-08-18 21:20

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top