台股ADR上周五全面上漲 跟進台股美股漲勢 友達衝7.7%

2019-08-19 07:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五全面上漲，台積電漲1.7%，跟進台股和美股回升。

台積電ADR高出台北股價的溢價為4.1%。費城半導體指數上漲。輝達（Nvidia）因上季財報優於預期勁揚7.3%，帶領周五費城半導體指數大漲2.8%，費半周線漲逾1%。

道瓊工業指數周五上漲306點收25,886點，但一周下來仍跌逾400點，跌幅為1.5%，連續三周收黑。標普500和那斯達克綜合指數周五分別上漲1.4%和1.7%，但周線仍各跌1%和0.8%。

台灣加權股價指數上周五漲93.76點，收10,420.89點。台積電漲0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 66.86 +0.71 67.10 -0.36

友達 AUO 7.42 +7.73 7.42 0.03

中華電 CHT 107.04 +1.06 108.00 -0.89

台積電 TSM 260.17 +1.66 250.00 4.07

聯電 UMC 12.96 +3.50 13.35 -2.89

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博