今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普表示，美中還在談而且談得很好。香港連續第11周走上街頭支持民主，過程平和。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●美中談得很好

川普推特發文說，美國和中國「交往非常好且還在談」，數小時前，白宮經濟顧問庫德洛表示，美中正式復談已有考慮的時間表。庫德洛更早的時候表示，最近雙方通話「相當正面」，有希望有進一步達成協議的進展，雙方談判代表接下來一周至十天還會開電話會議。

●亞股今天看漲

亞股今天看漲。輝達（Nvidia）因上季財報優於預期勁揚7.3%，帶領周五（16日）費城半導體指數大漲2.8%，費半周線漲逾1%。台積電ADR周五收漲1.7%。

道瓊工業指數周五上漲306點收25,886點，但一周下來仍跌逾400點，跌幅為1.5%，連續三周收黑。標普500和那斯達克綜合指數周五分別上漲1.4%和1.7%，但周線仍各跌1%和0.8%。

道瓊工業指數已經連漲兩天，仍不足以收復周三暴跌800點的失地，在經濟衰退疑慮未解的氛圍中，投資人不敢奢望美股逢低買進能有賺頭 。

●香港雨中繼續上街

香港民眾冒雨集會，連續第11個周末舉行遊行。在香港機場上周發生的暴力衝突可能削弱廣大民眾對抗議運動的支持的情況下，較溫和的抗議領導人試圖重啟這場民主運動。民間人權陣線表示，有超過170萬人參加周日的遊行，是6月9日示威活動開始以來規模最大的遊行之一。

●華為豁免令 美擬延長90天

美國當局上周五宣布，將部分中國大陸商品移出新一輪加徵10%關稅清單；另據消息人士表示，商務部預料將把華為的暫時豁免令延長90天。

美國商務部據傳擬讓華為在原定寬限期周一（19日）到期後，能繼續購買美國供應商的產品，為顧客提供服務。商務部5月把華為列入黑名單，但隨即開放華為可購買部分美國產品，以使華為客戶的衝擊降至最低，這些客戶中有許多是美國鄉村地區的網路營運商。

●德政策翻轉 擬發債拚經濟

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，歐洲最大經濟體德國已準備捨棄平衡預算的準則，將發行新債，以因應可能面臨的經濟衰退。