婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國與阿富汗激進組織神學士之間談判似乎出現進展之際，喀布爾卻發生造成重大傷亡的婚禮爆炸案，神學士雖然趕緊自清和此案無關，伊斯蘭國（IS）隨後也出面犯案。但這起攻擊仍讓和談蒙上不確定陰影，阿富汗民眾也質疑談判目的並非為了和平，只是美國想要趕快撤軍從阿富汗抽身。

英國廣播公司（BBC）報導，神學士和美國代表一直在卡達首都多哈舉行和平談判，雙方日前均稱取得進展。美國總統川普16日推文說，雙方「正尋求達成協議，如果可能的話」。該協議將包括美軍分階段撤軍，換取神學士保證阿富汗不會被極端主義組織用來攻擊美國。

此外，神學士還將開始跟阿富汗政府針對包含最終停火協議在內的和平框架進行談判。該激進組織一直拒絕跟阿富汗政府談判，除非在美國撤軍時間表達成共識。2001年神學士政權被美國出兵推翻後，仍持續以游擊戰等方式擴張地盤，目前神學士控制的領土是自2001以來最大。

然而，婚禮爆炸案讓阿富汗民眾質疑這場和談是否能實現真正和平，有人認為沒必要跟神學士談判，也有人認為阿富汗激進組織成分複雜，這次婚禮爆炸案就是IS犯下，美國若跟神學士談妥撤軍，難保其他不受神學士指揮的激進勢力不會趁機坐大。

阿富汗總統甘尼在IS出面坦承犯案前就表示，神學士不能自稱和婚禮爆炸案無關，因其長年以來的作為，提供恐佈分子活動的平台。

阿富汗民眾艾克巴說，為何要跟這些攻擊學校、辦公室和民宅的人談和平，並稱「將這片土地及其人民賣給那些殺手是病態和不人道的。歷史不會忘記此事。」