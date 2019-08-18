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【英國脫歐】羊肉或失去重要市場 政府「包底」可行嗎？

2019-08-18 22:49香港01 記者鄭寶生／報導

英國如果無協議之下硬脫歐，將會失去大量貨品進出口優待，而重新談判需時，變數亦大，...
英國如果無協議之下硬脫歐，將會失去大量貨品進出口優待，而重新談判需時，變數亦大，多項主要出口產品勢受影響。有報道稱英國政府正計劃，為羊肉出口滯銷的產品「包底」。 示意圖／ingimage
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英國如果無協議之下硬脫歐，將會失去大量貨品進出口優待，而重新談判需時，變數亦大，多項主要出口產品勢受影響。有報道稱英國政府正計劃，為羊肉出口滯銷的產品「包底」。

BBC》收到消息，指英國政府有意收購因硬脫歐而售不出的羊肉，不過計劃似乎行不通，因為當地根本無足夠儲存設備。

約翰遜重申 希望與歐盟達成新協議

英國首相約翰遜（Boris Johnson）重申，硬脫歐不是他的目標：「我們的目標不是無協議脫歐，而我亦不認為這是最終的結果。」

他在到訪一個農場時，再次表示希望能達成新的協議，同時承認如果硬脫歐，英國農業需要支持，而財政部亦正準備一系列應對政策。

英國約四成羊肉出口 當中九成往歐盟

英國多個傳媒已報道購買羊肉的計劃，該計劃由高文浩（Michael Gove）草擬，讓政府撥出5億英鎊，以預定價格收購多出來的羊肉。

英國有大約35至40%的羊肉是出口，當中超過90%是賣到歐盟，每年價值約3.5億英鎊。如果無協議硬脫歐，這些產品將會被歐盟徵收40至50%的進口關稅。

冷藏庫早已滿倉 無法處理更多羊肉

然而買肉計劃受到質疑，冷凍產業聯會行政總裁Shane Brennan指出，政府沒有和業界溝通，不知道可以將這些羊肉放在哪裡。

他指出，2018年9月起業界已滿倉，預計到了今年9月冷藏庫儲存量將達到96%，而一般來說為了保留調動空間，冷藏庫儲存量95%已是滿載。

雖然與日本簽自貿協定 但杯水車薪

至於有聲音指可以拓展日本市場，因日本與英國新簽了自由貿易協定。《BBC》指出，日本市場太小，只能承受輸往歐盟羊肉總量的2.67%，可謂杯水車薪。

延伸閱讀：

【英國脫歐】應對硬脫歐　英國人花巨款囤貨　有錢人買定豪華車

約翰遜向威爾斯農民稱　英國脫歐「代表有更好協議」

文章授權轉載自《香港01》

脫歐英國歐盟BBC
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