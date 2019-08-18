矽谷向北移動 科技巨擘紛進駐多倫多

2019-08-18 21:55 中央社 多倫多17日綜合外電報導



「華爾街日報」今天報導，加拿大多倫多挾帶大量技術勞工和與美國高文化相似度等優勢，吸引許多大型科技公司前來設點。但部分加拿大人卻不看好這波「矽谷北漂」趨勢。

華爾街日報（WSJ）報導，英特爾公司（Intel Corp.）宣布要在多倫多設立新的繪圖晶片設計據點；美國線上叫車服務商優步科技（Uber Technologies Inc.）將在此建立工程中心；Google母公司Alphabet Inc. 提議在安大略湖（Lake Ontario）沿岸興建新大樓，作為推動「智慧城市」的據點；微軟公司（Microsoft Corp.）則表示，將擴增加拿大員額逾20%。

多倫多的經濟活動蓬勃發展，促使加州聖克拉拉郡（Santa Clara）矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月到這裡開設辦公室。矽谷銀行專門為全球大型風險投資公司和新創公司提供商業服務，過去19年來都由西雅圖和波士頓負責加拿大業務。

多倫多地區擁有640萬多元人口和許多技術勞工，且與美國舊金山、紐約和芝加哥等大城的文化相似度高。因此，科技公司正積極在這裡招募新員工。

身為北美第4大城，多倫多的勞工成本也較便宜。根據人力招募平台Hired Inc.的統計，多倫多電腦工程師和程式設計師的年薪，平均比舊金山低7萬1000美元（約新台幣223萬元）。此外，在多倫多雇用員工，公司還可以避開美國總統川普政府嚴苛的移民政策，這些政策使企業更難聘僱外籍員工。

亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）在挑選設立北美第2總部的城市時，多倫多是唯一進入決選的美國以外城市。雖然多倫多最終沒能得標，亞馬遜仍在去年12月於多倫多下城區核心地帶設立占地約1萬500平方公尺的辦公室，並表示將在此聘用600名新員工。

不過，許多加拿大人擔心科技巨擘入侵多倫多帶來的影響，有些人認為，美國企業擠壓加國公司的生存機會，並挖走了加國最有價值的高階人才。

黑莓公司（BlackBerry Ltd.）前共同執行長巴西利（Jim Balsillie）說：「我們正在揮霍自己的未來。」他表示，加拿大研究人員近期在人工智慧、聲音和影像辨別裝置與自動駕駛汽車上取得創新成果，卻無法嘉惠母國，因為他們被外國公司雇用，智慧財產權也歸外國公司所有。