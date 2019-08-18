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不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22聯合報 記者羅方妤╱即時報導

英國每日郵報報導，英國名廚奧利佛（Jamie Oliver）將餐飲連鎖店倒閉原因歸咎於脫歐，他原本認為自己「足夠聰明且強大」，可以修復餐飲連鎖店營運問題。

奧利佛認為，因為2016年脫歐公投後的不確定因素，人們停止去餐廳用餐。他說：「世界變了，商店街也變了，開始成為優步（Uber）的天下，我們的競爭對手變了，而我們看起來一開始和他們沒什麼不同。之後，連鎖反應發生時，又加上脫歐，大家的信心都不見了，人們習慣也改變了。」

奧利佛在英國BBC廣播4台兩部新節目傑米‧奧利佛：透過食物生活，在他多數連鎖餐廳倒閉後的僅三個月推出。他稱他的40歲生日被事業崩壞毀了。

他表示：「它一直是非常獨立的公司，由一個獨立團隊驅動並營運。這不代表我參與比較少。我的40歲生日被這些鳥事毀了。『喔對了，這裡發生什麼事』。然後弄清楚結果和我們做什麼。在某種程度上，我大大鬆了口氣，因為我盡全力並認為我可以挽救它，而且足夠聰明和強大到可以修復它。」

奧利佛接著說：「我很確定有學到一些非常珍貴的教訓，讓我在接下來20年可能以非常、非常不同的方式做些非凡的事，而我不知道那會是什麼。實際上，我很奇怪，看到非凡且最好的東西會心存感激，且必須經歷真正最糟糕的是，在生理、心理和財務狀況上都是如此。但你知道的，我快達到目的，但這次沒有成功。」

他說：「我想這是非常迷人的時刻，讓我能夠坐下來放鬆，什麼都不做，學習一些東西、謙虛一點和嘗試及處理這些混亂，並繼續前進。」

奧利佛的義大利連鎖餐廳Barbecoa和Fifteen共有25間分店倒閉，約1,000人失業。他曾投入1,300萬英鎊（約台幣5億元）的個人財產試圖解決公司倒閉問題，但公司依然在一年內損失2,900萬英鎊（約台幣11億元）。

英國名廚奧利佛。（法新社）
英國名廚奧利佛。（法新社）
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脫歐英國修復
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