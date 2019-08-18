軟銀傳提供員工200億美元貸款 投資自家願景基金

2019-08-18 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



知情人士表示，日本軟體銀行集團（Softbank Group）正在計劃提供員工高達200億美元的貸款，其中一半可能貸給執行長孫正義本人，以購買其第二支願景基金的股份。

報導指出，軟銀這樣的安排十分反常，因為在現在創業經濟已開始出現問題之際，這將加重軟銀對創業經濟的曝險。雖然今年稍早的IPO窗口似乎相當開放，但接下來可能會因市場動盪和投資人對賠錢新創企業的厭倦而收緊。

不過，知情人士說，軟銀主管們相信，這麼做將會讓員工對這支基金的投資更加負責，因為如果有經理人離職，或是做了輕率的交易，其投資將會被取消。

軟銀在成立第一支願景基金時就曾做過相同的事。知情人士表示，目前第一支願景基金約有80億美元資金是來自員工資金。

軟銀上個月宣布這第二支願景基金的資金規模為1,080億美元，投資人陣容包括蘋果、微軟、鴻海、哈薩克政府，以及多家銀行。

這筆200億美元貸款，代表了員工資金將占到這支基金總資金的近五分之一。若再加上軟銀自身貢獻的380億美元，軟銀所提供的資金將達到總規模的半數以上，遠高於一般基金贊助商會提供的程度。