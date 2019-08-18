多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



黃金價格近幾個月因許多利多加持而上漲，有些多頭現在認為，黃金價格將衝上創紀錄的每英兩2,000美元。

黃金還需要更多燃料助推，才能漲至該價位，而整個上漲的時程仍未定。「黃金新聞報」編輯朗汀說，黃金有許多強勁的暗流需求，就算美中貿易衝突這些短期因素來來去去，長期投資人對於貨幣貶值、地緣政治衝突將持續影響市場，仍深具信心。

交易最熱絡的12月黃金期貨15日上揚3.40美元或0.2%至每英兩1531.20美元，創2013年4月以來最高點。

近來美債殖利率曲線倒掛，指向可能的經濟衰退，全球經濟數據疲軟，加上聯準會自2008年以來首度降息，都讓黃金的避險特質熠熠生輝。

私人商業銀行富比士&曼哈頓執行長巴蒂（Stan Bharti）說，不認為黃金是因為近期因素上揚，表示金價漲勢由來已久。在2003年至2004年後，「聰明錢」避開股市，投入黃金自保，推升實體資產需求。然後在過去的八年至十年間，股市走大多頭，且利率低，形成推高通膨的要素。

有鑑於此，巴蒂認為黃金明年底將翻越2,000美元大關，創下新高，且下季將漲至1,620美元。

朗汀也認為金價將上揚，也不排除黃金將漲到1,800美元，甚至2,000美元，只要「給它足夠的時間」，而如果聯準會重回量化寬鬆，將使金價漲勢加速。