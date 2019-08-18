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矽谷往北走 美科技巨擘前進多倫多

2019-08-18 11:37聯合報 記者季晶晶╱即時報導

華爾街日報報導，加拿大最大城市多倫多最近吸引到許多大型科技公司前來設點，矽谷正向北走。

英特爾（Intel）已宣布在多倫多設立新的繪圖晶片設計據點；優步（Uber）計畫在此打造一個工程中心；Google母公司字母公司（Alphabet）提議在安大略湖畔「智慧城市」區蓋新大樓；微軟（Microsoft）也想在加國擴增員額約20%。

多倫多的經濟活動蓬勃發展，促使專為全球新創事業提供資金的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月間到此開設辦事處。

科技業者到多倫多招兵買馬，主因是這裡有640萬多元人口，技術勞工充足，和美國舊金山、紐約和芝加哥等大城市的文化相似度高。

這個北美第四大城也比較便宜。根據招聘平台Hired，資訊工程師和軟體工程師的年薪，平均比舊金山同職務人員低7.1萬美元（約台幣224萬元）。

在多倫多徵才，也能避開川普政府給聘雇外籍員工設下的較嚴苛移民法規。加國政府開辦快速簽證，並提供全民健保降低企業聘雇成本，嘉惠了多倫多。

多倫多因此擠進亞馬遜第二總部選址的最後一輪競爭，它是唯一一個入圍的非美國城市。多倫多最終雖然失利，但亞馬遜去年12月仍在城中設立了一個廣達11.3萬平方呎（3175坪）的辦公室，並宣布要多雇600名新員工。

航空公司前兩年縮減美加航班，舊金山和多倫多卻因為關係日益加深，逆勢增加139個航班。

部分加拿大人擔心科技巨擘入侵的副作用。有人認為美國企業擠壓加國公司的生存機會，挖走加國高階人才。

前黑莓公司共同執行長巴爾西利（Jim Balsillie）說：「我們在揮霍自己的未來。」他指出，在地研究人員近來在人工智慧、聲音和影像辨識、自駕車等領域獲致的成果，並未嘉惠加國，因為智財權歸屬於他們受雇的外國公司。

但加拿大高階官員仍張臂邀請美國科技巨擘前來。去年，杜魯多成為逾70年來首位造訪舊金山的加國總理。Salesforce.com公司趁機宣布，未來五年要在加國投資20億美元；雲端服務商AppDirect也承諾在加國擴張，將徵才300人。

根據加國統計局，外企2017至2018年間對加國資訊和電信產業的投資，大增達21%。

加拿大最大城市多倫多最近吸引到許多大型科技公司前來設點。美聯社
加拿大最大城市多倫多最近吸引到許多大型科技公司前來設點。美聯社
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Google母公司字母公司（Alphabet）計畫在安大略湖畔「智慧城市」區蓋新...
Google母公司字母公司（Alphabet）計畫在安大略湖畔「智慧城市」區蓋新大樓。圖為大樓設計圖。路透
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