全球經濟若陷入衰退 彭博點名這5家公司損失最大

2019-08-18 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



投資者準備迎接全球經濟的嚴重衰退，他們在市場拋售股票之際下調企業的獲利預測。儘管所有景氣循環性產業都將面臨某種形式的風險，但隨著前景惡化，每個產業的一些公司比其他公司更易受到衝擊。

在近年的經濟衰退中，科技和金融是觸發因素。網路泡沫導致2000年全球市場崩盤、次級房貸導致2008至2009年的全球金融危機，波及房地產、製造業和消費者需求。

彭博資訊列出五家可能比其他公司損失更多的跨國公司：

1. 美國電商亞馬遜

亞馬遜是美國最受景氣循環影響的網路公司之一，嚴重仰賴消費者支出。此外，公司還在建立員工基礎，增加60多萬個工作崗位和數百個大型倉庫來存放和運輸產品。其中一些成本為固定的，但經濟若急速衰退，其他成本可能很難在短時間內降低。

另外，公司還會面臨監管風險。彭博分析師在一份報告中寫道：「隨著宏觀經濟狀況惡化、監管審查趨嚴，加上消費支出周期所引發的擔憂，亞馬遜的短期增長可能面臨風險。」

2. 瑞士鐘錶製造商Swatch

在經濟衰退中，奢侈品製造商往往比大眾消費品製造商承受更大風險。Kepler Cheuvreux分析師考克斯（Jon Cox）說，Swatch可能會比任何奢侈品公司損失都大。美中貿易戰和香港抗爭讓Swatch受到更大衝擊，Swatch逾三分之一的營收來自大中華區。

在經濟低迷時期，高端市場彈性不大。2009年全球金融危機時，瑞士手錶出口下滑22%。

香港是鐘錶商的最大出口市場，他們已感受到香港抗爭的影響。考克斯預測，下半年手錶銷售恐下滑40%。

3. 德國汽車製造商戴姆勒（Daimler）

戴姆勒去年約四分之一的收入來自美國。戴姆勒不僅面臨本土市場放緩，還面對美國市場潛在低迷的龐大風險。

這家汽車製造商在美國阿拉巴馬州生產兩款高利潤SUV，而其貨車Freightliner部門是北美重型卡車市場的領導者。商品運輸需求往往與更廣泛的經濟波動密切相關，分析師表示，在歷經多年強勁增長後，北美地區的重型卡車銷售已見頂。

4. 美國博彩集團凱薩娛樂（Caesars）

經濟衰退對美國賭場最大擁有者凱薩娛樂來說，可能特別不合時宜。凱薩將再次提高債務負擔以籌措大筆資金，經過多年努力，凱薩終於從2008年的一場高度財務槓桿操作的收購案中復原，那場危機使凱薩徹底陷入負債。

即使是曾被認為賭博聖地的拉斯維加斯，其賭場收益也尚未能恢復至2007年的高點。

5. 美國建商托爾兄弟（Toll Brothers）