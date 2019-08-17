這10隻「灰天鵝」若飛來 恐危害全球經濟與市場

2019-08-17 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美中貿易衝突升高和美債殖利率曲線反轉加深衰退憂慮，讓股市投資人8月憂心忡忡，以致本月來美股道瓊、標普500和那斯達克三大指數跌幅都超過3%，是今年最糟的上半月表現。

眾人目光聚焦美中貿易戰之際，另有一些總體經濟風險正在形成，卻被市場低估。這些所謂的「灰天鵝」事件發生機率比美中貿易戰低，但單獨或合起來仍可能在市場興風作浪，投資人不得不防。以下是財經新聞網站MarketWatch點出年底前可能來襲的十大「灰天鵝」事件：

1. 英國無協議脫歐：

10月31日是英國與歐盟達成循序脫歐協議的最後期限，新任首相強森已表明願意承擔無協議脫歐後果。英國預算責任局（OBR）估計，無協議脫歐可能把英國推入經濟衰退。歐洲經濟也將受新貿易障礙和不確定性拖累。

2. 汽車關稅：

3. 歐美貿易衝突：

更廣泛的歐美貿易衝突山雨欲來。去年歐洲銷美的鋼、鋁分別被加課25%和10%關稅，歐盟也以25%的鋼品關稅還擊。川普政府最近提議對歐洲飛機大廠空中巴士課徵關稅，歐洲可望把報復矛頭對準美國波音公司。

4. 香港「反送中」抗議潮：

香港與中國大陸之間的引渡受審協議激起民眾抗議，這波政治動盪已持續逾兩個月，且有愈演愈烈之勢，觸動恆生指數自5月來重挫14%，反映投資人憂慮香港的全球金融中心地位不保，且北京若鎮壓香港抗議活動可能加劇與西方衝突。

義大利2019年未能把預算赤字降到可接受水準，儘管暫免受布魯塞爾制裁，但2020年這個全歐第三大經濟體仍可能因減赤未達標而摃上歐盟執委會。義大利2020年預算赤字估計將增加到占國內生產毛額（GDP）的3.5%，高於歐盟規定的3%上限。

6. 伊朗衝突：

今年美國與伊朗之間爆發一連串準軍事衝突，包括兩國軍方宣稱已分別擊落對方在荷莫茲海峽附近執勤的無人機。油市和股市大致處變不驚。但後來又發生英國與伊朗互相扣押對方油輪的事件，伊朗甚至揚言完全關閉海峽，這將切斷全球三分之一石油運輸，並升高軍事衝突，可能衝擊全球經濟和金融市場。

7. 貨幣戰：

美國總統川普指控貿易對手國醞釀祭出貨幣寬鬆措施，是以壓低利率刺激經濟之名，行貶抑幣值促進出口之實。川普政府更點名中國是匯率操縱國，同時敦促美國聯準會（Fed）降利率，這將促貶美元。若貿易摩擦升級成貨幣戰，可能進一步瓦解投資人和企業的信心。

8. 印巴衝突：

印度與巴基斯坦交界的喀什米爾地區，向來是此二擁核國衝突熱點。印度總理莫迪政府8月初廢止給查謨和喀什米爾省「特殊地位」，剝奪該區自訂法律權，再度引爆衝突。莫迪政府派兵去鎮壓，切斷網路、電信連線，並逮捕喀什米爾政治人物。巴基斯坦宣布降級巴印外交關係並中斷雙邊貿易。巴國總理認為暴力動亂將持續。

9. 阿根廷：

立場親商的現任總統馬克里在總統大選初選慘敗，嚇得阿根廷股市12日崩跌逾37%。投資人擔心馬克里會輸掉10月的大選，而新政府上台後若重拾大肆揮霍的民粹政策，可能導致債務違約和通膨失控的危機再起。

10. 其他貿易爭端：

主要經濟體尾隨川普，也紛紛築起貿易壁壘，藉此逼迫外國改變政策。南韓和日本就因戰時徵用工賠償訴訟糾紛而打起貿易戰，震撼全球科技產業。第五大經濟體印度6月對價值14億美元的美國貨提高關稅，報復美國的鋼鋁關稅，川普則推文反批，使美印也逐漸步向貿易戰。