親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文台上談香港一國兩制 台下喊「嚎洨」

日職／王柏融隔1個半月打點進帳 火腿結束本季最長連敗

道瓊連二日反攻未能收復本周失地 經濟衰退疑慮未除

2019-08-17 17:57經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

道瓊工業指數周五（16日）一連二日上漲，仍不足以克復周三暴跌800點的失地，在經濟衰退疑慮未解的氛圍中，投資人不敢奢望逢低買進能有賺頭 。

道瓊工業指數周五上漲306.62點收25,886.01點，但一周下來仍跌逾400點，跌幅為1.5%，已連續三周收黑。標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲1.4%和1.7%，但本周仍各跌1%和0.8%。

輝達（Nvidia）因上季財報優於預期大漲7.3%，帶動費城半導體指數周五大漲2.8%，周線上漲逾1%。台積電ADR漲1.7%。

周五並無更激化的貿易言論，讓投資人暫獲紓解，投資人也猜測，如果歐洲的經濟成長繼續下滑，歐洲官員將會加大政策刺激措施。不過，多數分析師和交易員仍忐忑不安：美中兩強在貿易問題仍僵持不一、歐洲經濟疲弱、企業獲利也減緩。

Gluskin Sheff首席經濟師羅森柏格（David Rosenberg）說：「全世界沒有比本周一開始更好或更安全。在我看來，逢低買進不如逢高出脫，企業獲利前景的不確定性太多。」

下一個市場變數，首推聯準會（Fed）主席鮑爾下周五在傑克森洞央行年會的談話。投資人巴望想知道的是，美中貿易僵局對Fed決策有什麼影響，未來幾個月是否擴大降息。

品浩（Pimco）美國經濟研究員威爾汀（Tiffany Wilding）表示，「為了維持經濟擴張，Fed有必要進一步寬鬆，他們是否能夠止住經濟頹勢，尚有疑問，我們認為Fed終會成功。」

標準普爾最新報告評估，美國未來一年經濟衰退的機率由25-30%升至35%，「貿易面不可預測性，產業走弱所致的全球環境惡化，是應拉高警戒的主要理由。」

美股接下來怎麼走，多數分析師和交易員忐忑不安。美聯社
美股接下來怎麼走，多數分析師和交易員忐忑不安。美聯社
分享

Fed半導體
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

特斯拉新車有瑕疵 2億訂單飛了

2019-08-17 13:46

過去一周市場回顧

2019-08-17 13:45

川普推文「我正與庫克共進晚餐」

2019-08-17 13:08

多處品質瑕疵！ 特斯拉遭取消近2億訂單

2019-08-17 11:02

與蘋果執行長庫克共進晚餐 川普：他們將在美國砸大錢投資

2019-08-17 08:09

期待貿易戰緩和經濟前景好轉 美股收紅道瓊漲306點

2019-08-17 05:29

新加坡、南韓7月出口 二位數下滑

2019-08-17 03:19

恩龍翻版？ 奇異爆會計詐欺疑雲

2019-08-17 03:19

韓嚴管日本廢棄物進口 提升檢查頻率

2019-08-17 03:19

OPEC：油價「有一點看跌」

2019-08-17 03:19

沙國原油出口中、美 一增一減

2019-08-17 03:19

泰國、印尼擴張財政拚經濟

2019-08-17 03:19

央行年會 鮑爾將釋寬鬆訊息

2019-08-17 03:19

美企Q3獲利 華爾街下修

2019-08-17 03:19

日超越陸 躍美最大債主

2019-08-17 01:23

川普想買格陵蘭 丹麥前總理：說笑嗎

2019-08-17 00:04

3高層閃辭 滙豐銀：和華為無關

2019-08-16 23:55

貿易戰南韓還擊 加強日廢料輻射檢查

2019-08-16 23:52

克魯曼：衰退警報也許是虛驚 但川普經濟學是真失敗

2019-08-16 23:24

道瓊早盤勁漲約200點 但周線仍預料收跌

2019-08-16 22:10

高盛下調亞洲四小龍經濟成長預測 台灣調最少

2019-08-16 18:26

夏普擴大印尼家電產能 洗衣機因這項功能而在當地大賣

2019-08-16 18:13

路透：三星顯示器考慮暫停南韓LCD廠生產

2019-08-16 16:04

思科對陸銷售減25% 股價倒地

2019-08-16 03:02

馬士基憂貿易戰削減需求

2019-08-16 03:02

三星擬用5G強化晶片生產

2019-08-16 03:02

經濟警訊！美30年債殖利率跌破2%

2019-08-16 03:02

美零售銷售增幅 四個月最大

2019-08-15 23:44

文在寅釋善意 盼與日對話

2019-08-15 23:35

分析師：下半年優選高配息股

2019-08-15 23:33

沃爾瑪上季同店業績靚

2019-08-15 23:33

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

多處品質瑕疵！ 特斯拉遭取消近2億訂單

2019-08-17 11:02

雅加達快沉了…印尼擬遷都

2019-08-17 00:10

日18人颱風天受困幸脫險 網友罵差點重演20年前慘劇

2019-08-16 23:19

川普想買？格陵蘭：我們是非賣品 不會出售

2019-08-16 21:59

【彭博專欄】貿易戰救了「帶路」

2019-08-17 03:11

美國海關大當機無法入境 現已恢復正常

2019-08-17 07:42

克魯曼：衰退警報也許是虛驚 但川普經濟學是真失敗

2019-08-16 23:24

日本出雲級護衛艦航空母艦化 戰機選F-35B

2019-08-16 22:32

垃圾換車票！現在這裡沒人想亂丟寶特瓶了

2019-08-17 10:00

與蘋果執行長庫克共進晚餐 川普：他們將在美國砸大錢投資

2019-08-17 08:09

道瓊早盤勁漲約200點 但周線仍預料收跌

2019-08-16 22:10

將西施犬丟入乾衣機開直播 少女拍手大笑：牠超愛的！

2019-08-16 18:59

耶魯大學原是男校 為何需要女生？畢業生出書揭密

2019-08-16 22:56

高盛下調亞洲四小龍經濟成長預測 台灣調最少

2019-08-16 18:26

川普肖想買格陵蘭 遭嘲諷

2019-08-17 03:19

川普：很快會與習近平熱線

2019-08-17 03:09

期待貿易戰緩和經濟前景好轉 美股收紅道瓊漲306點

2019-08-17 05:29

世界最大！逾4200坪屋頂農場 將在巴黎現身

2019-08-17 13:32

長頸鹿數量驟減 面臨無聲滅絕危機

2019-08-16 22:47

川普與杜魯多通話 聊的大多是中國

2019-08-17 09:50

傳川普想讓美國買下格陵蘭 丹麥政壇紛嗤之以鼻

2019-08-16 20:28

央行年會 鮑爾將釋寬鬆訊息

2019-08-17 03:19

北韓距軍事分界線50多公里處射彈 南韓：罕見

2019-08-16 18:20

干擾自動車牌辨識 原來只要一件T恤

2019-08-17 14:26

恩龍翻版？ 奇異爆會計詐欺疑雲

2019-08-17 03:19

德州槍擊血案凶嫌面臨死刑 墨總統尋求引渡

2019-08-17 14:14

傳川普想買下 格陵蘭外長駁斥出售說

2019-08-16 23:14

影／一窺菲律賓「冷熱湖」 湖水超清澈宛如仙境

2019-08-17 15:40

澳洲拒承諾減碳 遭17國圍剿

2019-08-17 00:00

女博士生留爆炸頭 老被機場安檢盯上

2019-08-17 14:52

川普作梗阻議員返鄉探親 以色列有條件放行

2019-08-16 21:51

太平洋氣候峰會陷僵局 斐濟批澳洲總理羞辱人

2019-08-17 14:43

OPEC：油價「有一點看跌」

2019-08-17 03:19

電子菸疑似釀禍 美國數十人肺部受傷住院

2019-08-16 19:55

新加坡、南韓7月出口 二位數下滑

2019-08-17 03:19

美覬覦已久 全球最大島身價幾何？

2019-08-17 13:34

設置敘北安全帶 土美聯合作戰中心下週運作

2019-08-17 08:08

「比薩斜塔」山寨版？ 現身美國芝加哥

2019-08-17 12:14

影／反送中戰火延燒澳洲 中港群眾叫陣爆衝突

2019-08-17 17:48

格島冰層若融化 海平面升20呎 全球沿海城鎮勢淹沒

2019-08-17 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top