道瓊連二日反攻未能收復本周失地 經濟衰退疑慮未除

2019-08-17 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



道瓊工業指數周五（16日）一連二日上漲，仍不足以克復周三暴跌800點的失地，在經濟衰退疑慮未解的氛圍中，投資人不敢奢望逢低買進能有賺頭 。

道瓊工業指數周五上漲306.62點收25,886.01點，但一周下來仍跌逾400點，跌幅為1.5%，已連續三周收黑。標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲1.4%和1.7%，但本周仍各跌1%和0.8%。

輝達（Nvidia）因上季財報優於預期大漲7.3%，帶動費城半導體指數周五大漲2.8%，周線上漲逾1%。台積電ADR漲1.7%。

周五並無更激化的貿易言論，讓投資人暫獲紓解，投資人也猜測，如果歐洲的經濟成長繼續下滑，歐洲官員將會加大政策刺激措施。不過，多數分析師和交易員仍忐忑不安：美中兩強在貿易問題仍僵持不一、歐洲經濟疲弱、企業獲利也減緩。

Gluskin Sheff首席經濟師羅森柏格（David Rosenberg）說：「全世界沒有比本周一開始更好或更安全。在我看來，逢低買進不如逢高出脫，企業獲利前景的不確定性太多。」

下一個市場變數，首推聯準會（Fed）主席鮑爾下周五在傑克森洞央行年會的談話。投資人巴望想知道的是，美中貿易僵局對Fed決策有什麼影響，未來幾個月是否擴大降息。

品浩（Pimco）美國經濟研究員威爾汀（Tiffany Wilding）表示，「為了維持經濟擴張，Fed有必要進一步寬鬆，他們是否能夠止住經濟頹勢，尚有疑問，我們認為Fed終會成功。」

標準普爾最新報告評估，美國未來一年經濟衰退的機率由25-30%升至35%，「貿易面不可預測性，產業走弱所致的全球環境惡化，是應拉高警戒的主要理由。」