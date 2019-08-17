品質多處瑕疵！ 特斯拉遭取消近2億訂單

2019-08-17 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



德國汽車租賃公司Nextmove取消特斯拉（Tesla）85台Model 3電動車訂單，總值555萬美元（約台幣1億7200萬元）。

Nextmove在2018年向特斯拉訂購100台Model 3電動車，其中15台在今年春季交車。

不過，第一批交貨卻出現品質瑕疵，包括烤漆問題、線路故障、儀表板刮痕、車輪問題、車頭燈出現霧氣，如何解決發生爭議，Nextmove因而取消剩餘85台Model 3訂單。

Nextmove表示，若將有問題的車子承租給顧客，將損害該公司向來以品質為保證的名聲。目前已提供其他車輛取代Model 3。

特斯拉已啟動退款條款，但表示，Nextmove並非取消訂單，而是選擇不交貨。

特斯拉發表聲明回應，「我們懷疑Nextmove拒絕接收剩下的85台Model 3不單是品質問題，而是其他不相關爭議影響該公司收貨」。

特斯拉說，任何對車子不滿意的顧客可在七天內退貨並全額退款。不過他們也強調，滿意數據顯示，訂購特斯拉車子的德國顧客大部分都很滿意，包括車子品質及車子到貨時狀況。