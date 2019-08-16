高盛下調亞洲四小龍經濟成長預測 台灣調最少

2019-08-16 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



高盛集團下調台灣、香港、新加坡和南韓等「亞洲四小龍」今年的經濟成長率預測。隨著全球經濟成長因貿易緊張局勢而減緩，這四個與全世界經濟緊密相連的經濟體，反而因為這項最大優勢而受到打擊。

高盛經濟學家在15日發表報告中表示，除了本身的內部改革外，亞洲四小龍經濟體都非常受益於更廣泛的全球化和亞太地區的經濟快速發展。然而，這項幫助其成長的特質，卻也讓其相對容易受到近期的全球成長減緩影響。

高盛說，雖然一些經濟體可能會因供應商遷出中國而受益於貿易多元化，但最有可能得到意外收穫的將是越南等與中國陸路相連的國家，而非四小龍。

高盛將台灣2019年的國內生產毛額（GDP）成長率預測從2.4%下調至2.3%，下調幅度為四小龍中最小，因為美國在減少從中國進口的同時增加了從台灣進口，一定程度上抵銷了貿易戰的打擊。

香港第3季GDP預期將比去年同期下滑0.5%，而非先前預測的成長2.1%，2019年全年成長也預期只成長0.2%。除了全球成長和貿易環境的疲弱外，持續中的政治抗議活動也已影響內需。

新加坡2019年的成長預測從先前的1.1%下調至0.4%。高盛經濟學家預期，新加坡金管局可能在10月會議上，將主要貨幣政策工具的匯率波動幅度，從目前的每年1%縮小為0.5%，明年4月更縮小為0%。