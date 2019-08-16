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日本京超級電腦將退休 後繼機種富岳2021上線

2019-08-16 16:24中央社 東京16日綜合外電報導

超級電腦應用領域非常廣泛，更是國安層次的議題。 圖／取自網路
超級電腦應用領域非常廣泛，更是國安層次的議題。 圖／取自網路
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放置在日本理化學研究所計算科學研究中心內的超級電腦「京」，將完成階段性任務退休，日本將以更高性能的後繼機種「富岳」超級電腦接棒，預計2021年左右正式上線。

日本讀賣新聞報導，「京」（K Computer）超級電腦位於神戶市的理化學研究所計算科學研究中心，相關單位預計今天深夜結束使用，30日拔除電源後開始解體作業。

「京」超級電腦所在的空間，未來將設置更高性能的後繼機種「富岳」超級電腦，預計2021年左右正式上線。

「京」超級電腦當年由日本中央政府出資約1100億日圓，交理化學研究所與富士通公司共同開發，並於2011年3月部分運轉，之後達成超過每秒一京次（兆之後的單位，10的16次方）計算速度的目標。

「京」超級電腦在2011年6月尚未組裝完成，計算速度就獲得TOP500宣布是全世界最快的超級電腦。

2012年9月，「京」超級電腦正式上線運轉，已協助逾2500名國內外研究者，利用「京」的計算能力在醫療、防災、材料開發等廣泛領域獲致不少成果。

不過，全球在超級電腦開發上競爭激烈，讓「京」超級電腦的世界排名持續下滑，日本未來將以計算能力提升約百倍的「富岳」超級電腦來接棒。

神戶

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