17兆美元負殖利率債市能有什麼賺頭？彭博告訴你有三種

2019-08-16 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



投資人擔心全球經濟下走坡，紛紛湧入債市避險，也將全球負殖利率債券規模推高到接近17兆美元。把錢放到一個保證你的回報低於面額的投資工具，聽起來是傻瓜才會做的事。然而透過交易，殖利率為負的債券還是有方法可以賺到錢。

最簡單的賺錢方法，當然是債券的價格繼續往上走，賣出時的價格高於先前買入時的價格。其他方法比較複雜，大約不脫「要確保資金成本必須比這些收益成本更低」的原則，操作方式包括利用「利率交換」（swap）市場或是遠期外匯合約。

彭博資訊報導，交易員通常在負殖利率的世界中，用下列三種方法賺錢：

第一種是以相對短期的融資借來資金投入長天期債券（通常長期債券會有較高的利息），運用債券利差交易的騎乘效應（carry and roll）將收益最大化。騎乘效應是指持有債券時，以利差加上資本會隨著朝向到期日的收益曲線有所增值，讓獲利得到加乘效果。

以圖一的例子，交易員利用西班牙目前為負0.4%的3個月再買回利率借入資金，購買7年期或8年期債券。即使這些長期債券的殖利率為負數，3個月後，這筆交易仍可獲利大約4個基點（0.04%）。

第二種方法是貨幣避險操作。以美元需求上升為例，擁有以美元資金的投資人，可以在殖利率為負的歐洲或日本債市，取得正值的報酬。

圖二顯示，以3個月遠期外匯合約用美元借來日圓，年投報率近2.6%；用這筆資金購入日本10年期公債（上周四的殖利率為負0.235%），報酬率約有75個基點。同理，借進歐元投資德國債券，年報酬率超過2.7%；如果是投資義大利公債的話，賺更多，收益超過4%。

第三種方法是運用衍生性金融商品利率「利率交換」（swap）來操作。投資人很重視殖利率曲線，愈陡的愈有利於以短期融資投資長期債券。

圖三以日本為例，日本目前6個月日圓同業拆款利率為負0.05%，20年期日圓交換利率為正0.11%，等於長天期利率有著正0.16%的利差。但美國的數字分別是2.03%與1.59%，長天期的利率反而低了0.44%。