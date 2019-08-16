經濟成長趨緩 墨西哥五年來首度降息

2019-08-16 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



墨西哥通膨趨緩，經濟成長低迷，加上美國降息，促使墨西哥央行五年來首度調降利率。墨西哥披索兌美元周五上午微幅走貶0.03%，報1美元兌19.6154披索。

墨西哥央行的理事會以4票贊成、1票反對，決定把利率由10年高點調降25個基點，降至8%。