香港首富李嘉誠再引《黃台瓜辭》 籲停止暴力

2019-08-16 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



香港反送中示威活動愈演愈烈，政治、經濟各領域都受到嚴重衝擊。香港首富李嘉誠周五在香港多份報紙刊登廣告，呼籲停止暴力。

彭博資訊彙整的資料顯示，香港反送中示威活動爆發後，香港富豪的資產大受影響。據推算，反送中抗爭活動發生以來，李嘉誠的身價已縮水12%。

這是李嘉誠首度針對反送中活動表態，他以「一個香港市民李嘉誠」的名義刊登廣告，但並未沒有譴責字句或針對特定人士的內容。

李嘉誠在香港《東方日報》、《香港商報》刊登廣告。內容包括「最好的因可成最壞的果」，「以愛之義，止息怒憤」，「愛中國，愛香港，愛自己」，「愛自由，愛包容，愛法治」，「黃台之瓜，何堪再摘」等字句。

港媒《香港01》網站報導，李嘉誠次子李澤楷創立的盈科拓展集團，以及該集團旗下的富衛保險，則在《東方日報》頭版刊登全版反暴力廣告，內容是「反對暴力行為，維護社會秩序，恢復理性討論」，與長江集團幾天前刊登的廣告相近。

「黃台之瓜，何堪再摘」典故出自唐代「章懷太子」李賢，即武則天次子。李賢在兄長李弘死後當上高宗的太子，但最後被母后武則天廢為庶人，並被賜死。李賢生前留下《黃台瓜辭》，勸告武則天不要再對自己的子女趕盡殺絕。