美中貿易局勢不明朗 油價延續跌勢 金價上揚

2019-08-16 07:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四下跌逾1%，主因市場對經濟衰退的疑慮加劇以及中國揚言反制美國新關稅。美中貿易形勢緊張，推升金價走高。

布蘭特原油期貨收下跌1.25美元或2.1%，結算價報每桶58.23美元。西德州原油期貨收跌0.76美元或1.4%，結算價報每桶54.47美元。

美國公債殖利率曲線倒掛，為2007年以來首見，反映投資人擔心美國經濟可能正走向衰退。中國周四威脅要反擊美國最新的關稅措施，但呼籲美國與中國達成貿易協議。美國總統川普則表示，任何協議都必須滿足美國的條件。

美中貿易戰引發全球市場震盪，並加劇市場對對石油需求成長放緩的疑慮。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示：「油價周三下跌逾3%，周四再受打擊，因避險情緒再度抬頭，投資人擔心憂貿易戰將使需求放緩。」

金價周四走高，因投資人對全球經濟成長放緩的擔憂揮之不去，且美中貿易形勢不明朗，助金價守在每英兩1,500美元上方。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,521.47美元。美國黃金期貨上漲0.2%，結算價報每英兩1,531.20美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「美國7月零售銷售數據強勁，緩解公債殖利率曲線倒掛的疑慮，一些投資人開始重新考慮他們的投資策略，但香港動盪和阿根廷債務違約疑慮等因素引發的避險需求，不可能在一天內改變。」