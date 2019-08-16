美元走強 美零售比預期好 掃除經濟衰退疑慮

2019-08-16 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元兌避險日圓周四反彈，小幅走強，因優於預期的美國零售銷售數據緩和美國經濟可能走向衰退的疑慮。

凱投宏觀資深美國分析師Michael Pearce發布報告說：「隨著全球其他地區滑入深淵，7月零售銷售數據顯示美國消費者再度出手救援。」

美元兌避險貨幣和兌歐元上漲，澳幣、紐西蘭元和英鎊則兌美元走強。

美國公債仍是市場焦點所在，10年期公債殖利率跌破1.50%，觸及2016年以來低點，30年期國債殖利率首次跌破2%。

聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德表示，本周部分美債收益率曲線倒掛的情況要持續一段時間，才能被視為美國經濟的「悲觀」信號。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至98.144。美元兌日圓升0.1%至106.06日圓；美元兌瑞郎升0.3%至0.9763瑞郎。歐元兌美元貶0.2%至1.1112美元。

澳幣在G-10貨幣中表現最佳，此前公佈的就業數據表現強勁；英鎊受強於預期的英國零售銷售數據提振上漲。

英鎊兌美元升0.4%至1.2110美元，澳幣兌美元升0.5%至0.6779美元。