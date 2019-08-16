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美國最大債權國地位 中國讓給日本

2019-08-16 07:16經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

全世界最大兩個經濟體之間的貿易戰愈演愈烈之際，日本6月超過中國，成為了美國公債的最大海外持有者。

美國財政部周四在華盛頓公佈的數據顯示，日本6月持有的美國政府債券、票據和國庫券規模增加219億美元至1.12兆美元，達到逾兩年半以來最高水準。同時，中國的持有部位四個月來首次成長，達到1.11兆美元，增加23億美元。台灣6月增持美債30億美元至1,751億美元。

上一次日本成為美國最大債權國是在2017年5月。

BMO 策略師 Ben Jeffery說：「從日本所見的這買氣實在反映的是全球極低甚至呈現負值的殖利率環境。」

今年5月美中談判破裂，雙方持續數月的貿易停戰被打破。美國在6月將2,000億美元中國進口商品的關稅睡率從10%提高到25%。儘管川普和中國領導人習近平在6月底同意停火，但再次的休戰僅僅持續了約一個月，美國總統就宣布將在9月1日對幾乎所有剩餘的中國進口商品

加徵10%關稅。川普本周將對手機和筆記型電腦等特定產品10%的關稅加徵日期延後到12月15日，以避免對假日購物的影響。北京表示仍計畫進行報復。

中國持有的巨額美國債務在貿易戰中愈發引人注目，市場揣測北京可能以拋售美債作為回應。人民幣兌美元匯率本月跌破7後，美國正式將中國列為匯率操縱國。

台灣今年除2月外持續增持美債。圖／擷自彭博
台灣今年除2月外持續增持美債。圖／擷自彭博
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